Galaxy Z Flip 5 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [07.04.2023]

W tym tekście gromadzę dla was wszystkie wstępne informacje oraz przecieki na temat tegorocznego składanego smartfona od Samsunga.

Spis treści

Przełom roku 2022 i 2023 okazał się bardzo dobrym czasem dla fanów nowej technologii w branży mobile. Na rynku pojawiły się w tym okresie dwa świetne flagowce z elastycznymi ekranami (Motorola RAZR 2022, OPPO Find N2 Flip), które okazały się solidnymi konkurentami dla Galaxy Z Flipa 4. Samsung najwyraźniej zauważył, że czeka go w tym roku o wiele trudniejsze zadanie, a Z Flip 5 ma zaoferować sporo istotnych usprawnień, mających na celu umocnienie jego pozycji wobec oponentów w tym samym segmencie. Poniższy artykuł będzie przeze mnie regularnie aktualizowany o nowe informacje oraz przecieki na temat urządzenia.

Rozdzielczość aparatów w nowym Galaxy Z Flipie 5

Aktualizacja [07.04.2023]

W sieci pojawiły się wiadomości dotyczące aparatów w tegorocznej odsłonie składanego smartfona od Samsunga. Według popularnego leakstera flagowiec zostanie wyposażony w dwa obiektywy, których rozdzielczość to 12 Mpix. Taką samą szczegółowość ma oferować zarówno główna kamera, jak i obiektyw szerokokątny.

Samsung Galaxy Z Fold 5

- 50MP + 12MP (UW) + 10MP (Tele)



Samsung Galaxy Z Flip 5

- 12MP + 12MP (UW)



- Improved hinge

- New image sensors

- Large outer displays

- Qualcomm Snapdragon for Galaxy — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 6, 2023

Starsza wersja urządzenia oferowała takie same aparaty, a więc mam nadzieję, że rozwiązania na poziomie systemowym sprawią, że Z Flip 5 będzie zauważalnie lepszy od swojego poprzednika. Bezpośrednie porównanie możliwości fotograficznych w zeszłorocznym modelu oraz jego największym konkurencie (OPPO Find N2 Flipie) znajdziecie na PCWorld.

Specyfikacja techniczna

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Zdecydowanie najważniejszą informacją, jaka wyciekła do sieci na temat nowego składanego smartfona, jest obecność znacznie większego ekranu na jego obudowie. Wydaje się, że to właśnie ten element był czynnikiem, który najmniej zachęcał do zakupu Z Flipa 4 po premierze flagowców konkurencji. Zarówno Motorola RAZR 2022, jak i OPPO Find N2 Flip, oferują znacznie większy wyświetlacz zewnętrzny, co przekłada się na lepszy komfort korzystania z tych urządzeń.

Tegoroczny Samsung ma otrzymać ekran o przekątnej 3.4-cala, co jest zdecydowanie lepszym wynikiem niż ma to miejsce w przypadku poprzedniego wariantu. Liczę również na to, że wyświetlacz zostanie wyposażony w bardziej funkcjonalne oprogramowanie, które umożliwi użytkownikom wykonywanie większej ilości operacji, bez konieczności otwierania smartfona.

Galaxy Z Flip 5 najprawdopodobniej zostanie oparty na procesorze Snapdragon 8 Gen 2, czyli tej samej jednostce, którą znajdziecie w wielu topowych flagowcach z tego roku. Smartfon z całą pewnością otrzyma również najnowszą wersję systemu Android oraz aktualny wariant nakładki One UI 5.

Data premiery oraz cena

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Samsung nie podał jeszcze oficjalnej daty premiery smartfona, ale możemy spekulować kiedy pojawi się on na rynku na podstawie czasu, w jakim zadebiutowały poprzednie odsłony urządzenia. Zarówno Galaxy Z Flip 3, jak i Galaxy Z Flip 4, zostały zaprezentowane w okresie wakacyjnym. Flagowce miały swoją premierę w sierpniu (2021 oraz 2022 roku) podczas eventów, które Samsung nazywa Galaxy Unpacked. Spodziewamy się więc, że dokładnie tak samo będzie w tym roku, a nowy składany flagowiec koreańskiej marki także zadebiutuje podczas wakacji.

Galaxy Z Flip 4 pojawił się na rynku w następujących cenach:

8+128 GB: 5149 zł

8+256 GB: 5449 zł

8+512 GB: 5999 zł

Bardzo wątpię w to, aby jego następca był tańszy, ponieważ żadne tegoroczne ruchy ze strony Samsunga na to nie wskazują. Mam więc jedynie cichą nadzieję, że Galaxy Z Flip 5 nie będzie wyraźnie droższy od swojego poprzednika, a mocniejszy procesor oraz lepsza konstrukcja nie sprawią, że urządzenie zadebiutuje w zaporowych cenach.