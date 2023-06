Galaxy Z Flip 5 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [20.06.2023]

W tym tekście gromadzimy wszystkie wstępne informacje oraz przecieki na temat tegorocznego składanego smartfona z linii Galaxy Z Flip od Samsunga.

Przełom roku 2022 i 2023 okazał się bardzo dobrym czasem dla fanów nowej technologii w branży mobile. Na rynku pojawiły się w tym okresie dwa świetne flagowce z elastycznymi ekranami (Motorola RAZR 2022, OPPO Find N2 Flip), które okazały się solidnymi konkurentami dla Galaxy Z Flipa 4. Samsung najwyraźniej zauważył, że czeka go w tym roku o wiele trudniejsze zadanie, a Z Flip 5 ma zaoferować sporo istotnych usprawnień, mających na celu umocnienie jego pozycji wobec oponentów w tym samym segmencie. Poniższy artykuł będzie przeze mnie regularnie aktualizowany o nowe informacje oraz przecieki na temat urządzenia.

Ceny Galaxy Z Flip 5

Aktualizacja [20.06.2023]

Galaxy Z Flip 5 może być wyceniony podobnie do Galaxy Z Flip 4 na 3599 zł. Telefon z klapką doczeka się ogromnej zmiany konstrukcyjnej - otrzyma ogromny wyświetlacz zewnętrzny o przekątnej aż 3,4 cala. Otrzymuje również stopień ochrony IP57 (dla odporności na kurz i wodę) oraz zawias w kształcie kropli wody dla mniej oczywistego zagięcia ekranu i płaskich składanych połówek. Mówi się, że będzie wyposażony w większy aparat główny 12 MP, aparat ultraszerokokątny 12 MP i aparat do selfie 12 MP.

Oczekuje się, że telefon Galaxy Z Flip piątej generacji będzie wyposażony w układ Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB pamięci RAM, 128 GB / 256 GB pamięci masowej, 5G, GPS, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, głośniki stereo, port USB typu C i Wireless DeX. Może być zasilany przez tę samą baterię o pojemności 3700 mAh, która była używana w jego poprzedniku, szybkie ładowanie o mocy 25 W i szybkie ładowanie bezprzewodowe.

Prawdopodobnie cena Galaxy Z Fold 5 w najniższej konfiguracji będzie oscylować pomiędzy 3000 - 4000 zł.

Galaxy Z Flip 5 otrzyma wsparcie dla Samsung DeX

Aktualizacja [15.05.2023]

Według najnowszych doniesień, nadchodzący Galaxy Z Flip 5 będzie obsługiwał Samsung DeX, co czyni go najmniejszym telefonem Galaxy w historii, który otrzyma tę funkcję. Dla tych, którzy nie wiedzą, DeX to narzędzie, które pozwala zamienić telefony i tablety Samsunga w stację roboczą z interfejsem przypominającym pulpit komputera stacjonarnego.

Ten interfejs może być wyświetlany na zewnętrznym wyświetlaczu, takim jak inteligentny telewizor lub monitor, bezprzewodowo lub za pomocą adaptera HDMI (monitory z USB-C są również obsługiwane), Można także podłączyć standardowe urządzenia wejściowe, takie jak myszy i klawiatury.

Samsung oferuje również aplikację DeX dla systemów Windows i Mac, dzięki czemu można z niej korzystać na komputerze, używając jedynie kabla USB-C. Na tabletach Samsunga można korzystać z DeX na samym urządzeniu, ale naturalnie nie jest to możliwe na smartfonach, ponieważ nie mają one tak samo dużej powierzchni ekranu.

Na tę chwilę nie mamy żadnych informacji, czy starsze modele Galaxy Z Flip otrzymają Samsung DeX.

Fot. Dominik Tomaszewski / Foundry

Tak może wyglądać Galaxy Z Flip 5

Aktualizacja [28.04.2023]

W sieci pojawiła się jedna z pierwszych grafik, na której możemy zobaczyć potencjalny wygląd tegorocznego flagowca od Samsunga. Urządzenie czekają spore zmiany, które widać już na pierwszy rzut oka, a największej modyfikacji ulegnie wielkość ekranu zewnętrznego. Poprzedni model smartfona (Z Flip 4) posiada bardzo mały wyświetlacz na obudowie (ok. 1.9-cala), który wyraźnie odstaje pod tym względem od konkurencji (RAZR 2022 / 2.7-cala, OPPO Find N2 Flip / 3.26-cala). Zmiany w konstrukcji flagowca są więc jak najbardziej trafione.

Źródło: TechnizoConcept x SuperRoader

Galaxy Z Flip 5 może pojawić się na rynku wcześniej niż zakładaliśmy

Aktualizacja [25.04.2023]

W zeszłym roku koreański producent zaprezentował swoją aktualną linię składanych smartfonów wraz z pokazem zegarków z serii Galaxy Watch. Premiera urządzeń odbyła się w sierpniu, a więc większość obserwatorów branży spodziewała się, że Galaxy Z Flip 5 również pojawi się na rynku w drugim miesiącu wakacji. Najnowsze przecieki sugerują jednak, że wydarzenie Galaxy Unpacked, na którym zaprezentowany zostanie flagowiec, może rozpocząć się już w lipcu - a więc miesiąc wcześniej niż początkowo sądziliśmy.

Znamy moc ładowania w Z Flipie 5

Aktualizacja [24.04.2023]

Tegoroczne składane smartfony Samsunga otrzymały specjalną certyfikację, która potwierdziła ich moc ładowania. Zarówno Galaxy Z Flip 5, jak i Galaxy Z Fold 5, będą obsługiwały 25 W akumulator, co jest wynikiem dość mocno odstającym od współczesnej konkurencji. Weźmy pod uwagę chociażby OPPO Find N2 Flipa, którego naładujemy przewodem o mocy 44 W. Samsung zdecydowanie musi nadgonić w tym aspekcie swoją konkurencję, ponieważ zaczyna coraz mocniej odstawać pod tym względem od innych dużych producentów.

Premiera Z Flipa 5 coraz bliżej

Aktualizacja [19.04.2023]

Jeden z popularnych lekasterów - Yogesh Brar - udostępnił na swoim twitterowym profilu listę nadchodzących premier smartfonów wraz ze spodziewanymi miesiącami, w którym mogą się ona pojawić na rynku. Autor informacji jest znany z wielu przecieków na temat branży mobile, a więc i w tym przypadku jego zdanie wydaje się istotne. Według spekulacji premiera Galaxy Z Flipa 5 ma się odbyć w sierpniu tego roku, czyli dokładnie w tym samym czasie, jaki zakładaliśmy od dawna.

Notable devices & their expected launch timelines



- May

Google Pixel 7a

Pixel Fold



- June

OnePlus Nord 3

Nord CE 3



- July

Nothing Phone 2



- August

Samsung Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

OnePlus N Fold/ Flip



- October

Pixel 8

Pixel 8 Pro

*Pixel Ultra — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 17, 2023

Koreańska marka w zeszłym roku również pokazała swoje składane urządzenia w środku wakacji. Sierpień wydaje się więc zdecydowanie najbardziej prawdopodobną datą na pokaz kolejnej odsłony Galaxy Z Flipa.

Znamy potencjalny wygląd smartfona

Aktualizacja [17.04.2023]

Nowe wycieki graficzne, które pojawiły się w sieci, sugerują potencjalny wygląd nadchodzącego smartfona Samsunga. Rendery pokazują, że Galaxy Z Flip 5 będzie miał podobny kształt i formę jak poprzednie modele z serii, ale zostanie wyposażony w zdecydowanie większy wyświetlacz na przedniej klapce. Jeśli przecieki dotyczące designu urządzenia się potwierdzą, to nowy składak zaoferuje dzięki temu zdecydowanie szersze możliwości swoim użytkownikom.

Większy ekran zewnętrzny może umożliwić wygodniejsze korzystanie z różnych funkcji smartfona, takich jak sprawdzanie powiadomień, odtwarzanie muzyki, kontrolowanie odtwarzania multimediów czy wykonywanie połączeń bez konieczności otwierania urządzenia. Jest to również jeden z elementów, który najmocniej odstaje w Galaxy Z Flipie 4, gdy porównamy go do składanych flagowców konkurencji.

Wczesne spekulacje sugerują, że wyświetlacz będzie miał przekątną 3.4-cala, a więc zdecydowanie większą niż w poprzedniej odsłonie smartfona (1.9-cala), a także większą niż w Motoroli RAZR 2022 (2.7-cala) oraz OPPO Find N2 Flipie (3.26-cala). Według popularnego leakstera - publikującego na Twitterze pod nickiem IceUniverse - flagowiec zachowa jednocześnie taką samą wagę co starszy model (187 gramów).

Rozdzielczość aparatów w nowym Galaxy Z Flipie 5

Aktualizacja [07.04.2023]

W sieci pojawiły się wiadomości dotyczące aparatów w tegorocznej odsłonie składanego smartfona od Samsunga. Według popularnego leakstera flagowiec zostanie wyposażony w dwa obiektywy, których rozdzielczość to 12 Mpix. Taką samą szczegółowość ma oferować zarówno główna kamera, jak i obiektyw szerokokątny.

Samsung Galaxy Z Fold 5

- 50MP + 12MP (UW) + 10MP (Tele)



Samsung Galaxy Z Flip 5

- 12MP + 12MP (UW)



- Improved hinge

- New image sensors

- Large outer displays

- Qualcomm Snapdragon for Galaxy — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 6, 2023

Starsza wersja urządzenia oferowała takie same aparaty, a więc mam nadzieję, że rozwiązania na poziomie systemowym sprawią, że Z Flip 5 będzie zauważalnie lepszy od swojego poprzednika. Bezpośrednie porównanie możliwości fotograficznych w zeszłorocznym modelu oraz jego największym konkurencie (OPPO Find N2 Flipie) znajdziecie na PCWorld.

Wyłonienie zwycięzcy w tym zestawieniu zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych, ponieważ obaj producenci poszli w nieco inną stronę przy projektowaniu swoich flagowców. Samsung oferuje zdjęcia z o wiele mocniejszym kontrastem, które z jednej strony mogą się bardziej podobać, ale z drugiej mniej przypominają realny wygląd fotografowanego obiektu. OPPO proponuje mniej podbite i bardziej stonowane kolory, ale na niektórych zdjęciach mam wrażenie jakby czegoś brakowało.

Specyfikacja techniczna

Zdecydowanie najważniejszą informacją, jaka wyciekła do sieci na temat nowego składanego smartfona, jest obecność znacznie większego ekranu na jego obudowie. Wydaje się, że to właśnie ten element był czynnikiem, który najmniej zachęcał do zakupu Z Flipa 4 po premierze flagowców konkurencji. Zarówno Motorola RAZR 2022, jak i OPPO Find N2 Flip, oferują znacznie większy wyświetlacz zewnętrzny, co przekłada się na lepszy komfort korzystania z tych urządzeń.

Tegoroczny Samsung ma otrzymać ekran o przekątnej 3.4-cala, co jest zdecydowanie lepszym wynikiem niż ma to miejsce w przypadku poprzedniego wariantu. Liczę również na to, że wyświetlacz zostanie wyposażony w bardziej funkcjonalne oprogramowanie, które umożliwi użytkownikom wykonywanie większej ilości operacji, bez konieczności otwierania smartfona.

Galaxy Z Flip 5 najprawdopodobniej zostanie oparty na procesorze Snapdragon 8 Gen 2, czyli tej samej jednostce, którą znajdziecie w wielu topowych flagowcach z tego roku. Smartfon z całą pewnością otrzyma również najnowszą wersję systemu Android oraz aktualny wariant nakładki One UI 5.

Data premiery oraz cena

Samsung nie podał jeszcze oficjalnej daty premiery smartfona, ale możemy spekulować kiedy pojawi się on na rynku na podstawie czasu, w jakim zadebiutowały poprzednie odsłony urządzenia. Zarówno Galaxy Z Flip 3, jak i Galaxy Z Flip 4, zostały zaprezentowane w okresie wakacyjnym. Flagowce miały swoją premierę w sierpniu (2021 oraz 2022 roku) podczas eventów, które Samsung nazywa Galaxy Unpacked. Spodziewamy się więc, że dokładnie tak samo będzie w tym roku, a nowy składany flagowiec koreańskiej marki także zadebiutuje podczas wakacji.

Galaxy Z Flip 4 pojawił się na rynku w następujących cenach:

8+128 GB: 5149 zł

8+256 GB: 5449 zł

8+512 GB: 5999 zł

Bardzo wątpię w to, aby jego następca był tańszy, ponieważ żadne tegoroczne ruchy ze strony Samsunga na to nie wskazują. Mam więc jedynie cichą nadzieję, że Galaxy Z Flip 5 nie będzie wyraźnie droższy od swojego poprzednika, a mocniejszy procesor oraz lepsza konstrukcja nie sprawią, że urządzenie zadebiutuje w zaporowych cenach.