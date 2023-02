Galaxy Z Flip 5 ma otrzymać istotne ulepszenie! Czy Samsung przestraszył się OPPO i Motoroli?

Konkurencja na rynku składanych smartfonów powoli się rozkręca. W zeszłym roku najważniejszymi premierami, w tym segmencie urządzeń mobilnych, były pokazy Galaxy Z Flipa 4/Z Folda 4 oraz Motoroli RAZR 2022. Już na początku 2023 roku do tej stawki dołączył OPPO Find N2 Flip, który jeszcze w lutym ma trafić do sprzedaży w Polsce.

Samsung z całą pewnością zdaje sobie sprawę z tego, że pod wieloma względami odbiega od swoich oponentów. Najważniejszym elementem, który wyróżnia model RAZR 2022 oraz Find N2 Flipa od koreańskiego flagowca, jest obecność dużego ekranu zewnętrznego. Producenci smartfonów, których ekran składa się horyzontalnie, umieszczają w swoich telefonach dwa wyświetlacze - jeden z nich jest ekranem głównym, który widzimy po rozłożeniu urządzenia, a drugi znajduje się na obudowie telefonu. Takie rozwiązanie pozwala na wykonywanie wielu czynności bez konieczności otwierania smartfona. Problem jednak polega na tym, że jeżeli wyświetlacz jest za mały, to jego funkcjonalność staje się mocno ograniczona.

Motorola wyposażyła model RAZR 2022 w ekran zewnętrzny o przekątnej 2.7-cala, a OPPO umieściło w Find N2 Flipie wyświetlacz o przekątnej 3.26-cala. Oba te rozwiązania umożliwiają użytkownikom na wykonywanie wielu operacji bez otwierania smartfona. Samsung również wyposażył Z Flipa 4 w podobny wyświetlacz, jednak jego przekątna to zaledwie 1.9-cala.

Jeden z popularnych leaksterów - IceUniverse - udostępnił na swoim twitterowym profilu bardzo interesującą informację. Znany z dzielenia się przeciekami na temat branży mobilnej użytkownik zasugerował, że Galaxy Z Flip 5 zostanie wyposażony w ekran zewnętrzny, który będzie większy niż ten w Find N2 Flipie. Oznacza to, ze wyświetlacz będzie miał przekątną wynoszącą ponad 3.26-cala.

