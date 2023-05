Galaxy Z Flip 5 otrzyma wsparcie dla Samsung DeX! Będzie to najmniejszy smartfon firmy z tą funkcją

Chętni na zakup nadchodzącego Galaxy Z Flip 5 właśnie otrzymali kolejny powód, aby zdecydować się na ten smartfon.

Według najnowszych doniesień, nadchodzący Galaxy Z Flip 5 będzie obsługiwał Samsung DeX, co czyni go najmniejszym telefonem Galaxy w historii, który otrzyma tę funkcję. Dla tych, którzy nie wiedzą, DeX to narzędzie, które pozwala zamienić telefony i tablety Samsunga w stację roboczą z interfejsem przypominającym pulpit komputera stacjonarnego.

Ten interfejs może być wyświetlany na zewnętrznym wyświetlaczu, takim jak inteligentny telewizor lub monitor, bezprzewodowo lub za pomocą adaptera HDMI (monitory z USB-C są również obsługiwane), Można także podłączyć standardowe urządzenia wejściowe, takie jak myszy i klawiatury.

Zobacz również:

Fot. Dominik Tomaszewski / Foundry

Samsung oferuje również aplikację DeX dla systemów Windows i Mac, dzięki czemu można z niej korzystać na komputerze, używając jedynie kabla USB-C. Na tabletach Samsunga można korzystać z DeX na samym urządzeniu, ale naturalnie nie jest to możliwe na smartfonach, ponieważ nie mają one tak samo dużej powierzchni ekranu.

Pojawia się jednak pytanie, co z istniejącymi smartfonami Galaxy Z Flip? Czy dostaną one wsparcie dla Samsung DeX poprzez aktualizację oprogramowania po tym, jak Galaxy Z Flip 5 trafi do oficjalnego obiegu? Niestety, na chwilę obecną nie mamy żadnych informacji na ten temat. Starsze modele z pewnością są w stanie uruchomić DeX, więc trzymamy kciuki, że przynajmniej część z nich dostanie tę funkcję.