Galaxy Z Flip 5G - Samsung potwierdza 256GB pamięci na pokładzie

Samsung zapowiedział wersję 5G składanego smartfona Samsung Galaxy Z Flip . Ma ukazać się jeszcze w tym roku, a czym będzie różnić się od wersji 4G?

W sumie - niczym. Galaxy Z Flip ma za jednostkę centralną procesor Snapdragon 855+, korzystający z 8GB RAM. Zarówno w edycji 4G, jak i 5G do dyspozycji użytkownika oddane zostało 256GB pamięci. Nie sa planowane większe (czyli 512GB), ani mniejsze edycje (czyli 128GB). Może to nieco rozczarować osoby, które spodziewają się, że model droższy (a takim będzie właśnie 5G) oferuje to samo, co uboższa o jeden standard łączności wersja. Nie zmienią się również ekran - będzie to składany Dynamic AMOLED o przekątnej 6,7" z obrazem w rozdzielczości 2636x1080 pikseli. Wiemy natomiast, że urządzenie będzie dostępne tylko na wybranych rynkach - jednak Samsung jak na razie nie podał, o jakie kraje chodzi.

Warto przypomnieć, że tego smartfona wyposażono w aparat z trzema obiektywami - 10MP oraz 2 x 12 MP. W chwili obecnej można go kupić w dwóch wersjach kolorystycznych: fioletowej oraz czarnej. Nie mamy żadnych informacji, aby model 5G otrzymał inne barwy, więc i tutaj nic się nie zmienia. Aktualnie w Polsce składany smartfon kosztuje 6600 złotych. Ile droższy byłby 5G? W tej chwili trudno powiedzieć, ale co najmniej kilkaset złotych.

Źródło: SamMobile