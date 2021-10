Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition już jest! Co oferuje?

Podczas Galaxy Unpacked Part 2 Samsung zaprezentował najnowsze wydanie tegorocznego Galaxy Z Flip3: limitowana wersja Bespoke Edition.

Dzisiaj odbyło się trzecie wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked w tym roku. Samsung po raz kolejny zaprezentował nam szereg nowości. Tym razem nie zostały nam pokazane żadne nowe urządzenia. Koreański producent przedstawił nam specjalną limitowaną edycję tegorocznego hitu: Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition.

Po raz pierwszy w historii Samsung pozwala klientom na osobisty wybór tego, jak ich Galaxy Z Flip3 będzie wyglądał. Zamówienia można składać tylko i wyłącznie poprzez stronę internetową Samsunga. Co producent oferuje? W ramach edycji limitowanej możemy zakupić urządzenie, które będzie w pełni dopasowane do naszego gustu. Możemy zdecydować jakie kolory będą miały poszczególne części obudowy naszego smartfona. Samsung pozwala na zmianę koloru metalowej obudowy smartfona oraz zewnętrznych paneli ochronnych. Możemy wybierać spośród kilku dostępnych wariantów i zdecydować się na ich dowolne połączenie.

Zobacz również:

Fot. Samsung

Bespoke Edition oferuje jedynie kosmetyczne zmiany. Klienci otrzymają więc dobrze znane urządzenie Galaxy Z Flip3 z procesorem Qualcomm Snapdragon 888, wspieranym przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej. Rozkładany wyświetlacz to panel Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości Full HD+ i 120 Hz częstotliwości odświeżania. Posiada on także podwójny 12 MP aparat z tyłu oraz przednią kamerę selfie 10 MP. Nad pracą całości kontrolę sprawuje system Android 11 z nakładką producenta One UI.

To jest ta dobra wiadomość. Zła jest niestety taka, że to rozwiązanie dostępne jest jedynie w wybranych krajach. W chwili obecnej wygląda na to, że nie będzie ono udostępnione klientom w Polsce.

Zobacz także: Czy warto już kupić smartfon z elastycznym ekranem?