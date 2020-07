Galaxy Z Fold 2 jednak może zadebiutować 5 sierpnia z Galaxy Note 20

Druga generacja składanego smartfona Samsunga z elastycznym ekranem może zadebiutować 5 sierpnia 2020 roku na Galaxy Unpacked.

Od dłuższego czasu mówi się o następcy dla Galaxy Fold. Pierwszy składany smartfon Samsunga z elastycznym ekranem został zaprezentowany już prawie 1,5 roku temu. Urządzenie na przestrzeni kilkunastu miesięcy zdążyło się już nieco zestarzeć.

Samsung Galaxy Fold

Pierwotnie Samsung Galaxy Fold 2/Galaxy Z Fold 2 miał zostać zaprezentowany 5 sierpnia 2020 roku na wydarzeniu Galaxy Unpacked razem z Galaxy Note 20 i Galaxy Z Flip 5G.

Ostatnimi czasy w sieci pojawiły się plotki, które wskazywały, że premiera Galaxy Fold 2 została opóźniona, a smartfon nie zostanie zaprezentowany 5 sierpnia. Najnowszy raport wskazuje, że Samsung jednak zaprezentuje Galaxy Z Fold 2 na wydarzeniu Galaxy Unpacked 5 sierpnia 2020 roku.

Koreańczycy mają zaprezentować Galaxy Fold 2 na Galaxy Unpacked, ale nie oznacza to, że urządzenie trafi od razu do sprzedaży. Pierwsi konsumenci mają otrzymać swoje egzemplarze dopiero w październiku. Telefon zostanie wyposażony w ekran o przekątnej 7,59 cala o rozdzielczości 2213 x 1689 pikseli ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Będzie to panel LTPO.

Samsung Galaxy Z Fold 2 zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus oraz 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci masowej. Nowe urządzenie naprawi wszystkie najważniejsze wady poprzednika. Producent zdecydował się między innymi na implementację większego ekranu zewnętrznego. Teraz będzie to panel o przekątnej 6,23 cala z niewielkim wycięciem na kamerkę. W środku znajdziemy elastyczny panel, który zostanie pokryty szkłem Ultra Thin Glass znanym już z Galaxy Z Flip.

