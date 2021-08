Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 i Galaxy Watch 4 oficjalnie! Warto kupić?

Samsung oficjalnie zaprezentował swoje najnowsze urządzenia. Sprawdź, czym charakteryzują się Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3, Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Buds 2.

Doczekaliśmy się oficjalnej premiery nowych urządzeń od firmy Samsung. Dzisiaj, 11 sierpnia, gigant technologiczny przedstawił dwa składane smartfony, dwa inteligentne zegarki oraz parę słuchawek. Zapraszamy na relację z konferencji Galaxy Unpacked.

Galaxy Z Fold 3

Głównym punktem wydarzenia z pewnością był jeden z nowych składanych smartfonów firmy, czyli Galaxy Z Fold 3. Sercem telefonu jest nowy układ Snapdragon 888. Smartfon może poszczycić się ekranem Dynamic AMOLED 2X, który oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Ten zewnętrzny jest chroniony przez Gorilla Glass Victus, a jego częstotliwość odświeżania plasuje się na poziomie 90 Hz. Niestety, składany ekran umieszczony w środku nadal pokryty jest tworzywem sztucznym, na które naklejono folię ochronną.

Galaxy Z Fold 3 / fot. Paweł Goryniak Galaxy Z Fold 3 / fot. Paweł Goryniak

Ramki Galaxy Z Fold 3 zostały wykonane przy pomocy Armor Aluminium, czyli najmocniejszego rodzaju tego tworzywa. Ma ono zapewnić większą o 10% trwałość względem poprzednika. Jedną z większych nowości jest także certyfikat wodoodporności IPX8, co daje ochronę przed skutkami ciągłego zanurzenia urządzenia w wodzie na głębokości większej niż 1 metr.

Galaxy Z Fold 3 / fot. Paweł Goryniak Galaxy Z Fold 3 / fot. Paweł Goryniak

Smartfon posiada aparat do selfie pod wyświetlaczem (4 MP i przesłona f/1.8), który oferuje również możliwość nagrywania filmów w Full HD i 30 klatkach na sekundę. Oprócz niego znajdziemy także: aparat przedni 10 MP, aparat główny 12 MP z OIS oraz ultra szerokokątny 12 MP z przesłoną f2.2.

Aparaty Galaxy Z Fold 3 / fot. Paweł Goryniak Galaxy Z Fold 3 / fot. Paweł Goryniak

Galaxy Z Fold 3 zaoferuje udoskonalony interfejs, który wprowadzi ulepszone wrażenia z użytkowania na głównym ekranie, intuicyjną wielozadaniowość oraz możliwość ustawienia i dopasowania jego proporcji. Smartfon będzie posiadał także multi widok w aplikacjach Samsunga i partnerskich (Google, Spotify, itp.). Synchronizacja obu paneli również będzie możliwa. Dzięki temu będziemy mogli swobodnie przełączać się pomiędzy małym i dużym ekranem, wybierając które aplikacje mają zmienić swoje miejsce.

Ekran główny Galaxy Z Fold 3 / fot. Paweł Goryniak Ekran główny Galaxy Z Fold 3 / fot. Paweł Goryniak

Jest to pierwszy składany smartfon Samsunga, który będzie kompatybilny z rysikiem S Pen, a dokładniej jego dwiema nowymi wersjami - Fold Edition i S Pen Pro. Ten pierwszy będzie jednak działać tylko z głównym ekranem. Nowe rysiki zostały dostosowane do elastycznych składanych wyświetlaczy, a ich końcówka chowa się i zabezpiecza przed zarysowaniem. Starsze modele rysików nie będą działać z Galaxy Z Fold 3.

Galaxy Z Fold 3 i Rysik S Pen Pro / fot. Paweł Goryniak Etui S Pen Pro / fot. Paweł Goryniak

Model S Pen Pro będzie na pewno ciekawszą opcją, gdyż znajdziemy na nim przełącznik, dzięki któremu może działać z innymi urządzeniami Samsunga kompatybilnymi z S Pen. Posiada także moduł Bluetooth, jest ładowany przez port USB typu C i obsługuje sterowanie gestami. Czas czuwania rysika wynosi około 50 dni. Galaxy Z Fold 3 będzie dostępny w kolorze zieleni, czerni i srebra. Za wersję z 256 GB pamięci wbudowanej zapłacimy 8299 zł, natomiast za 512 GB - 8799 zł.

Wersje kolorystyczne Galaxy Z Fold 3 / fot. Paweł Goryniak Wersje kolorystyczne Galaxy Z Fold 3 / fot. Paweł Goryniak

Galaxy Z Flip 3

Kolejny na liście jest Galaxy Z Flip 3, czyli drugi z zaprezentowanych składanych smartfonów Samsunga. Telefon obsługuje 1 kartę nano SIM oraz eSIM. Tak samo jak w przypadku bratniego modelu, jego ramki oraz zawias zostały wykonane z Armor Aluminium, a na zewnętrznym ekranie znajdziemy Gorilla Glass Victus.

Producent zastosował także nową folię na wyświetlaczu Super AMOLED o częstotliwości odświeżania 60 Hz, a warstwa szkła jest o 80% mocniejsza od poprzedniego modelu Galaxy Z Flip. Zewnętrzny ekran oferuje możliwość wyświetlania komunikatów, widżetów, a także funkcję Always On Display. To, co zostanie pokazane na mniejszym wyświetlaczu, zostanie przeniesione na ten główny po otwarciu telefonu.

Galaxy Z Flip 3 / fot. Paweł Goryniak Galaxy Z Flip 3 / fot. Paweł Goryniak

Smartfon posiada certyfikat IPX8, dwa głośniki stereo oraz aparaty, które wyczuwają, kiedy telefon znajduje się w statywie. Samsung oferuje także pokaźny wachlarz nowych etui ochronnych, które posiadają specjalne uchwyty do zaczepienia telefonu, np. do kluczy. Innym oferowanym akcesorium jest ładowarka indukcyjna, która działa także z Galaxy Z Fold 3.

Galaxy Z Flip 3 będzie dostępny w kolorze lawendy, bzu, zieleni i bieli. Za wersję z 128 GB pamięci wbudowanej zapłacimy 4799 zł, a za wersję 256 GB - 4999 zł.

Aparat główny Galaxy Z Fold 3 / fot. Paweł Goryniak

Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic

Oprócz nowych smartfonów, Samsung zaprezentował także kolejny model swoich inteligentnych zegarków. W tym roku firma trochę zmieniła swoje dotychczasowe nazewnictwo, gdyż nie doczekaliśmy się kolejnego Galaxy Watch Active. Tym bardziej sportowym modelem został zwykły Galaxy Watch 4, natomiast obracaną ramkę oraz bardziej klasyczny design otrzymał model Galaxy Watch 4 Classic.

Różnice pomiędzy dwoma modelami widać głównie na zewnątrz (dostępne rozmiary oraz użyte materiały), gdyż wewnętrzne komponenty są właściwie takie same. Tak samo dostępne funkcje są identyczne w obu smartwatchach. Model standardowy posiada kopertę wykonaną z aluminium, natomiast wersja Classic - stalową. Sercem urządzeń jest nowy układ Exynos W920, wspierany przez 16 GB pamięci wbudowanej.

Galaxy Watch 4 / fot. Paweł Goryniak Galaxy Watch 4 / fot. Paweł Goryniak

Zegarki oferują liczne funkcje wspierające i dokumentujące funkcje życiowe. Dzięki nim, może prowadzić pomiary EKG, ciśnienia krwi oraz analizę składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej (BIA). Galaxy Watch 4 potrafi także rejestrować przebieg snu i wyłapać konkretne momenty, kiedy chrapiemy i jak długo. Oprócz tego dostajemy szereg rozbudowanych funkcji sportowych, np. łączenie ćwiczeń.

Jedną z głównych nowości, jakie pojawiają się wraz z Galaxy Watch 4, jest nowy system operacyjny - Wear OS 3. Jest to owoc współpracy Samsunga i Google, aby stworzyć nową zunifikowaną platformę dla urządzeń ubieralnych. Wear OS zapewni nowe funkcje, które dotychczas było niedostępne na smartwatchach Galaxy (Google Store, Google Pay YouTube). Co więcej, wszystkie poprzednie funkcje, które były dostępne na Tizen OS, zostaną zachowane.

Galaxy Watch 4 / fot. Paweł Goryniak Galaxy Watch 4 / fot. Paweł Goryniak

Galaxy Watch 4 i Galaxy Wacth 4 Classic posiadają większą rozdzielczość oraz jasność wyświetlacza w porównaniu do zeszłorocznego modelu. Oferują także szybsze ładowanie bezprzewodowe, a działanie ich przycisków zostało odwrócone. Pasek zegarków jest też sztywniejszy, co ułatwi wyrównanie ich pozycji na nadgarstku.

Ceny smartwatchów są następujące:

Galaxy Watch 4

44 mm - 1299 z ł

ł 40 mm - 1169 zł

LTE 44mm - 1519 zł

LTE 40 mm - 1399 zł

Galaxy Watch 4 Classic

46mm - 1799 zł

42 mm - 1649 z ł

ł LTE 46 mm - 1999 zł

LTE 42 mm - 1849 zł

Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Galaxy Watch 4 i Galaxy Buds 2 / fot. Paweł Goryniak Galaxy Z Fold 3 i Rysik S Pen Pro / fot. Paweł Goryniak

Galaxy Buds 2

Ostatnią nowością, jaką zaprezentowano podczas Galaxy Unpacked, są Galaxy Buds 2. Są to najlżejsze i najmniejsze dotychczas słuchawki dokanałowe Samsunga. Będą dostępne w czterech wersjach kolorystycznych (grafitowy, biały, oliwkowy, lawendowy), aczkolwiek kolor dotyczy jedynie samych słuchawek oraz wnętrza etui. Z zewnątrz będzie ono w kolorze białym, niezależnie od wybranego koloru.

Czas pracy na baterii wynosi do 5 godzin z włączonym ANC oraz 7,5 godziny bez tej funkcji. Etui ładujące potrafi wydłużyć ten wynik o kolejne 20 godzin, co daje maksymalnie 29 godzin ciągłej pracy.

Słuchawki oferują funkcję aktywnej i pasywnej redukcji hałasu (ANC) oraz Deep Neutral Network (DNN). Dzięki temu są w stanie rozpoznać rodzaj hałasu i dopasować poziom wyciszenia. Nowością jest funkcja testu dopasowania słuchawek, który sprawdza, jak dobrze leżą one w uchu użytkownika. Samsung udostępnił także Galaxy Buds Manager, który pozwala na połączenie słuchawek z komputerem. Galaxy Buds 2 będą kosztować 650 zł.