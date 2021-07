Galaxy Z Fold 3 będzie kompatybilny z S Pen Pro

Nowy certyfikat FCC potwierdza, że najnowszy składany smartfon Samsunga, Galaxy Z Fold 3, będzie działać z rysikiem S Pen Pro.

Samsung na razie porzucił serię Galaxy Note, ale akcesorium S Pen wciąż ma się całkiem dobrze. Dobrą informacją na pewno będzie zatem fakt, że nadchodzący Galaxy Z Fold 3 będzie je wspierać. Patrząc na poprzednie przecieki, kompatybilność nowego smartfona z charakterystycznym rysikiem była właściwie więcej niż pewna. Teraz dostaliśmy kolejne dowody na to, że rzeczywiście tak będzie.

Niewydany jeszcze S Pen Pro został niedawno zatwierdzony przez FCC, a jego numer modelu to EJ-P5450. Akcesorium zostało pierwotnie ogłoszone w styczniu 2021 roku wraz z regularnym S Pen dla Galaxy S21 Ultra, ale nigdy nie został jednak wprowadzony na rynek. Zamiast tego, Samsung informował, że nowa wersja rysika zostanie wprowadzona w przyszłym roku.

Zobacz również:

S Pen Pro jest teraz w końcu przygotowywany do wprowadzenia na rynek, sądząc po jego obecności w FCC. I zgodnie z oficjalną etykietą, która została dołączona do certyfikatu (patrz poniżej), S Pen Pro będzie kompatybilny z Galaxy Note 10 Lite (i przypuszczalnie standardowym Note 10 oraz Note 10+, chociaż nie są one wymienione), Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy Note 20 Duo, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S6 oraz nadchodzącym Galaxy Z Fold 3 5G.

Nadchodzący S Pen Pro ma posiadać łączność Bluetooth LE. Oznacza to, że obsługuje Air Actions, w przeciwieństwie do standardowego modelu S Pen, który został wydany na początku tego roku. Model Pro jest również większy i zawiera wewnętrzną baterię.

Nadal nie jest jasne, czy S Pen Pro będzie oferowany wraz z Galaxy Z Fold 3, czy może jedynie sprzedawany oddzielnie jako opcjonalne akcesorium. Najprawdopodobniej będzie to ta druga opcja, biorąc pod uwagę kompatybilność S Pen Pro z wieloma innymi urządzeniami Galaxy. Oczekuje się, że Galaxy Z Fold 3 zostanie zaprezentowany podczas wydarzenia Galaxy Unpacked w sierpniu. Składane urządzenie być dostępne w sprzedaży pod koniec sierpnia lub we wrześniu.

Źródło: BlogOfMobile