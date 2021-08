Galaxy Z Fold 3 czy Z Flip 3? Który smartfon wybrać i dlaczego?

Wraz z premierą najnowszych składanych smartfonów Samsunga, pojawia się pytanie, który smartfon wybrać? Przedstawiamy najważniejsze różnice i pomagamy dokonać tego wyboru.

Nigdy nie było lepszego czasu, aby dołączyć do wschodzącego rynku składanych urządzeń. Samsung zaprezentował swoje najnowsze kreacje podczas sierpniowego Galaxy Unpacked i dał entuzjastom składanych urządzeń dwa nowe wybory: Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3. Oba modele należą do tego samego segmentu, lecz ich różnice sprawiają, że celują w różne grupy odbiorców.

Jeśli zdecydowałeś się na porzucenie standardowej formy i chcesz zacząć przygodę z nowym składanym smartfonem Samsunga, na pewno prędzej czy później pojawi się pytanie - który model wybrać? Jest to trudny wybór, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale po zapoznaniu się ze słabymi i mocnymi stronami każdego z nich, wszystko staje się jasne.

Dla kogo jest Galaxy Z Fold 3?

Galaxy Z Fold 3 jest przeznaczony dla klientów Samsunga, którzy chcą rozszerzyć swoje mobilne doświadczenia i pokonać ograniczenia zwykłych smartfonów. Telefon ten jest skierowany przed wszystkim do tych klientów, którzy potrzebują potężnego urządzenia do pracy. W byciu produktywnym i kreatywnym z pewnością pomoże tutaj rysik S Pen oraz specjalny ekran, który jest wystarczająco duży, aby przejść zmienić się w tablet.

Ponadto, Galaxy Z Fold 3 błyszczy najjaśniej w momencie, kiedy w pełni wykorzysta się możliwości jego aplikacji, takich jak Samsung Notes i pakiet biurowy Microsoft Office. Na ten moment, jest to także pierwszy i jedyny smartfon Samsunga, który oferuje technologię UDC (under-display camera) - posiada kamerę pod wyświetlaczem.

Z pewnością jest to urządzenia, które oferuje najwięcej możliwości ze wszystkich smartfonów, jakie aktualnie Samsung posiada w swojej ofercie. Niestety jednak, wszystko ma swoją cenę. Model z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej kupimy za 8299 zł, a za 512 GB pamięci masowej dopłacimy do 8799 zł. Minusem może być także wielkość i grubość telefonu, za czym idzie jego zwiększona waga.

Źródło: Samsung Źródło: Samsung

Dla kogo jest Galaxy Z Flip 3?

Galaxy Z Flip 3 jest skierowany do klientów, którzy chcą doświadczyć technologii składanego wyświetlacza, przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowej formy urządzenia. Posiada obudowę typu clamshell z zawiasem na środku, a po rozłożeniu może zmienić się w standardowego smartfona. Co prawda, ramki wokół składanego wyświetlacza są trochę niestandardowe, ale nie jest to większym problemem

Poza swoją praktyczną stroną, Galaxy Z Flip 3 jest również doskonałym urządzeniem do wyrażania siebie. Posiada 1,9-calowy zewnętrzny wyświetlacz, który można dostosować za pomocą różnych tarcz zegarka z serii Galaxy Watch 4, galerii zdjęć i animacji. Jest on także dostępny w większej liczbie opcji kolorystycznych niż Galaxy Z Fold 3 i może być sparowany z różnymi ochronnymi etui.

Odnośnie ceny, jest o wiele lepiej niż w przypadku bratniego modelu, gdyż Galaxy Z Flip 3 został wyceniony o prawie połowę mniej. Wersja z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej kosztuje 4799 zł, natomiast za 256 GB przyjdzie nam dopłacić do 4999 zł. Co prawda cena jest niższa, ale także mniejsze są dostępne rozmiary pamięci oraz nie znajdziemy tu niektórych funkcji, np. kompatybilności z rysikiem S Pen.

Źródło: Samsung Źródło: Samsung

Dostępność Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip 3 są dostępne w przedsprzedaży na większości rynków, w tym w Polsce. Oczekuje się, że trafią na półki sklepowe i zostaną wysłane do klientów 27 sierpnia.

Samsung oferuje Galaxy Z Fold 3 w cenie wywoławczej wynoszącej 8299 zł, podczas gdy ceny Galaxy Z Flip 3 zaczynają się od 4799 zł. Idąc z duchem ostatnich trendów, oba smartfony nie posiadają w zestawie ładowarki i słuchawek. Jest to jednak pewien kompromis, który z pewnością znacznie obniża końcowe ceny tych urządzeń.

