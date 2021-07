Galaxy Z Fold 3 - dlaczego Samsung nie ulepszy aparatów?

Najnowsze informacje dotyczące Galaxy Z Fold 3 z pewnością nie napawają optymizmem. Samsung nie zdecydował się na montaż lepszych aparatów. W zamian otrzymamy jednak coś innego.

Im bliżej wydarzenia Galaxy Unpacked, tym więcej informacji dotyczących eventu oraz urządzeń, które zostaną tam zaprezentowane, pojawia się w sieci. Nie tak dawno temu mogliśmy obejrzeć wizualizacje wszystkich smartfonów i smartwatchy, które Samsung planuje przedstawić w trakcie eventu. Na bieżąco pojawiają się także kolejne przecieki z danymi technicznymi i ciekawostkami im poświęconymi.

Tym razem znany leakster Ice Universe przekazał nam nowe wieści dotyczące składanego smartfona Samsunga, czyli Galaxy Z Fold 3. Jego informacje zadowolą z pewnością część osób, a zasmucą kolejne.

Ale do rzeczy. Zdaniem jego źródeł Galaxy Z Fold 3 będzie posiadał dokładnie takie same aparaty, jakimi obecnie dysponują posiadacze Galaxy Z Fold 2. W tej kategorii nie będziemy mieć więc żadnych usprawnień. To jest ta zła wiadomość. Dobra jest taka, że tegoroczny model otrzyma o wiele mocniejszy i bardziej wytrzymały ekran niż jego poprzednik. Będzie to także najmocniejszy ekran spośród wszystkich dostępnych na rynku "składaków". Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu ulepszonego ultracienkiego szkła (ang. ultra thin glass, UTG), którego zadaniem jest ochrona składanego ekranu.

In the second half of 2021, Samsung Fold3/Flip3 will have the strongest folding screen technology (UTG2.0/UPC) and the worst spec camera (same as Fold2), because Samsung killed Note21U itself — Ice universe (@UniverseIce) July 19, 2021

Dlaczego Samsung zdecydował się na takie zabiegi? Wykorzystanie trwalszego i bardziej wytrzymałego ekranu pomoże w redukcji ilości zarysowań, jakie pojawią się na powierzchni, co z pewnością pozytywnie wpłynie na jego żywotność. Jest to zapewne spowodowane faktem, że Galaxy Z Fold 3 będzie obsługiwał pióra S-Pen, które zostawiałyby trwałe ślady na mniej wytrzymałym ekranie. Przez taki zabieg wzrosłaby cena urządzenia, dlatego, aby to zrekompensować Samsung zdecydował się na wykorzystanie aparatów, które obecnie znajdziemy w modelu Galaxy Z Fold 2, czyli trzech obiektywów o 12 MP rozdzielczości każdy.

Galaxy Z Fold 3 ma posiadać składany ekran AMOLED o przekątnej 7,4 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Za jego płynną pracę odpowiadać ma topowy procesor Qualcomm Snapdragon 888, wspierany przez 12 GB pamięci RAM. Bateria ma mieć pojemność 4380 mAh. Nad pracą całości na czuwać system Android 11.

Samsung planuje przedstawić światu swój najnowszy składany smartfon 11 sierpnia, podczas wirtualnego wydarzenia Galaxy Unpacked. Tego dnia oficjalnie mają także zostać zaprezentowane Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip 2 oraz zegarek Galaxy Watch 4.