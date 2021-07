Galaxy Z Fold 3 i S Pen? To możliwe!

Najnowsze rendery przedstawiają specjalne etui dla Galaxy Z Fold 3, które umożliwia przechowywanie rysika S Pen, znanego z serii Galaxy Note.

S Pen był ekskluzywny dla flagowców z serii Galaxy Note przez ostatnią dekadę, aż w końcu Samsung zdecydował się wprowadzić wsparcie dla rysika do innych flagowych linii w tym roku. Galaxy S21 Ultra był pierwszym smartfonem Samsunga - spoza linii Note - który otrzymał wsparcie dla obsługi S Pen, a Galaxy Z Fold 3 ma stać się drugim takim urządzeniem.

W przeciwieństwie do modeli Note, Galaxy S21 Ultra oraz Galaxy Z Fold 3 nie posiadają wbudowanego gniazda do przechowywania S Pen. Samsung postanowił jednak zająć się tym tematem. Dzisiaj do sieci trawiły rendery, które pokazują specjalne etui dla Galaxy Z Fold 3, pozwalające na przechowywanie rysika. Co prawda nie jest to rozwiązanie tak idealne, jak dedykowane miejsce w telefonie, ale na pewno rozwiąże choć część problemów.

Zobacz również:

Etui S Pen do Galaxy Z Fold 3 Źródło: 91mobiles Etui S Pen do Galaxy Z Fold 3 Źródło: 91mobiles

Etui S Pen do Galaxy Z Fold 3 Źródło: 91mobiles Etui S Pen do Galaxy Z Fold 3 Źródło: 91mobiles

Etui S Pen do Galaxy Z Fold 3 Źródło: 91mobiles Etui S Pen do Galaxy Z Fold 3 Źródło: 91mobiles

Galaxy Z Fold 3 zostanie zaprezentowany wraz z Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Buds 2 na kolejnym wydarzeniu Galaxy Unpacked. Najnowsze urządzenia Samsunga zostaną nam przedstawiona 11 sierpnia.