Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3 Wooyoungmi Editions z oficjalną datą premiery

Nie musieliśmy długo czekać, aby seria Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3 Wooyoungmi Editions otrzymała swoją datę premiery. Potencjalni nabywcy w Korei Południowej mogą już rezerwować swoje egzemplarze za pośrednictwem serwisu Coupang.

Wydaje się, że żaden inny dystrybutor nie przyjmuje teraz zamówień przedpremierowych. Jeśli chodzi o ceny, to są one tak wysokie, jak można było się spodziewać - cena detaliczna Galaxy Z Flip 3 Wooyoungmi Edition wynosi 1,628,000 wonów (około 5500 zł), a Galaxy Z Fold 3 Wooyoungmi Edition jest dostępny w kwocie 2,328,000 wonów (około 7750 zł). Oba smartfony są dostarczane w zestawie z futerałami ochronnymi i dodatkowymi akcesoriami.

Dostawy mają się zacząć 22 października, co przypada na piątek. Oczywiście, będzie to dość ograniczona seria urządzeń - nadal nie wiemy, czy któryś z tych gadżetów oficjalnie trafi poza Koreę Południową. Nie ma też co liczyć na to, że w którymkolwiek momencie staną się one powszechnie dostępne. Obecny sztuczny deficyt sprawia, że zmierzenie rzeczywistego zainteresowania takimi produktami jest dość trudne. Bez względu na to, co się stanie, Samsung najprawdopodobniej i tak ogłosi, że edycja ta została wyprzedana w rekordowym czasie.

W przeciwieństwie do flagowców Samsunga z edycji Thom Browne, seria Wooyoungmi jest tylko specjalnymi akcesoriami do etui Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3, a zatem nie wprowadzają żadnych zmian w samym wyglądzie tych telefonów. Zostały one zaprojektowane we współpracy z paryską męską marką odzieżową o tej samej nazwie. Jedynym najnowszym urządzeniem Samsunga, którego brakuje w linii Wooyoungmi jest Galaxy Watch 4.