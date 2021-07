Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3 - wyciek potwierdza datę premiery

Najnowszy przeciek dotyczący Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3 wskazuje, że premiera składanych smartfonów odbędzie się 11 sierpnia.

Wiemy, że Samsung w niedalekiej przyszłości przeprowadzi wydarzenie Galaxy Unpacked, na którym przedstawi swoje nowe urządzenia mobilne. Firma szykuje dla nas dość sporo: składane smartfony, para bezprzewodowych słuchawek dousznych oraz nowy smartwatch. Wciąż jednak nie potwierdzono, kiedy dokładnie się to odbędzie, choć wcześniejsze informacje wskazywały na 11 sierpnia. Natomiast teraz, weekendowy przeciek w zasadzie potwierdza, że premiera Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 rzeczywiście odbędzie się 11 sierpnia.

Przeciek wydaje się być zapowiedzą, jaka została umieszczona na jednaj z regionalnych stron Samsunga. Wyraźnie wspomina, że następne wydarzenie Galaxy Unpacked odbędzie się 11 sierpnia o 16:00 czasu polskiego. Teaser zawiera również sylwetki urządzeń, które idealnie pasują do Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3. Nie jest to jednak żadną niespodzianką, że najnowsze składane smartfony Samsunga zobaczymy właśnie podczas tego wydarzenia.

Klienci będą w stanie złożyć zamówienia przedpremierowe prawdopodobnie tego samego lub następnego dnia. Kilka przecieków podkreśliło możliwość, że nowe smartfony zostaną wydane 27 sierpnia. Jest to jak najbardziej możliwe, ponieważ Samsung zazwyczaj pozostawia około dwutygodniową przerwę między ogłoszeniem a premierą.

Tegoroczne Galaxy Unpacked będzie prowadzone wirtualnie, tak jak miało to miejsce w przypadku poprzednich w zeszłym roku. Firma nie jest jeszcze gotowa, aby powrócić do osobistych spotkań po pandemii koronawirusa. Całe wydarzenie będzie można oglądać za darmo na żywo na platformie YouTube, do czego udostępnimy link w odpowiednim czasie.