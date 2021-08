Galaxy Z Fold 3 z ładowarką tylko w zamówieniach przedpremierowych

Z najnowszych informacji wynika, że Galaxy Z Fold 3 nie będzie posiadać dołączonej do zestawu ładowarki. Każdy, kto chcę ją otrzymać wraz z telefonem, musi złożyć zamówienie przedpremierowe.

Od kilku tygodni można już rezerwować Galaxy Z Fold 3, a zamówienia przedpremierowe powinny wystartować w najbliższych dniach. Oficjalne szczegóły dotyczące tych zamówień nie są obecnie znane, ale według leakstera o nicku Snoopy, Samsung będzie wiązał zamówienia przedpremierowe Galaxy Z Fold 3 z tak zwanym "Note Pack", składającym się z etui S Pen i ładowarki o mocy 25 W.

Ten przeciek zdaje się potwierdzać kilka ważnych rzeczy na temat premiery Galaxy Z Fold 3. Smartfon będzie wspierać rysik S Pen, jak ujawniono wcześniej, ale nie będzie dostarczany z ładowarką w pudełku. Zestaw przedpremierowy, dołączany do Galaxy Z Fold 3, podobno ma kosztować 89 Euro (około 400 zł), co prowadzi nas do rzekomego kosztu specjalnego etui dla rysika S Pen.

This is the "Note Pack" you get when pre-ordering the Z Fold3. Case + Pen and the 25W Charger. It's worth 89€ (says Samsung). #SamsungEvent pic.twitter.com/3mijlkzq4Q — Snoopy (@_snoopytech_) August 9, 2021

Szczegóły dotyczące cen specjalnego etui dla rysika S Pen do Galaxy Z Fold 3 jeszcze nie pojawiły. Jeśli najnowsza plotka jest poprawna i zestaw przedpremierowy zawiera dwa elementy warte razem 89 Euro, oznacza to, że nowe etui powinno być wycenione na 70 euro (około 320 zł). Ładowarka o mocy 25 W, którą już teraz można zakupić na stronie producenta, jest wyceniona na 19 Euro (około 85 zł). Z tego względu, prostą matematyką możemy dojść do zakładanej ceny etui S Pen.

Najwyraźniej cena ta nie jest jeszcze oficjalna i nie jest jasne, czy Samsung będzie oferować ten zestaw na każdym rynku. Pozostaje nam czekać do środy, kiedy wszystko stanie się jasne.