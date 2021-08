Galaxy Z Fold 3 - znamy dokładną specyfikację!

Na kilka dni przed Galaxy Unpacked w sieci pojawiła się dokładna specyfikacja Samsunga Galaxy Z Fold 3. Zaskoczeni?

Już zaledwie kilka dni dzieli nas od Galaxy Unpacked, na którym Samsung zamierza zaprezentować nowości na drugą połowę 2021 roku. Spodziewamy się pokazów smartfonów: Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3, zegarka Galaxy Watch 4 oraz słuchawek true wireless Galaxy Buds 2. Wydarzenie zapowiada się ciekawie, problem w tym, że Samsung chyba nie jest w stanie niczym nas zaskoczyć, choć po cichu mam nadzieję, że jakąś niespodziankę.

Koreański producent raczej nie zaskoczy nas w trakcie wirtualnego wydarzenia, ponieważ prawie wszystko jest już wiadome na długo przed eventem. Dziś w sieci pojawiły się niezwykle dokładne dane techniczne Samsunga Galaxy Z Fold 3. Dotarł do nich niemiecki portal WinFuture. Oczywiście, część z tych informacji pojawiała się już w sieci, jednak teraz są one wygodnie zebrane w jednym miejscu.

Odpowiedzmy sobie więc na pytanie: czym Samsung chce zachęcić nas do kupna swojego najdroższego smartfona w 2021 roku? Jest to oczywiście składany telefon z dwoma ekranami: wewnętrzny rozkładany panel o przekątnej 7,6 cala zaoferuje 120 Hz częstotliwość odświeżania i rozdzielczość 2208x1768. Zewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 6,2 cala także posiada 120 Hz częstotliwość odświeżania oraz rozdzielczość 2268x832 pikseli. Oba ekrany chronione są szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Ta generacja ochronnego szkła ma być ponoć dwa razy bardziej odporna na zarysowania od popularnego Gorilla Glass 6. W ekranie ma znaleźć się czytnik linii papilarnych

Samsung niestety rozczarował pod kątem aparatów. Zainstalował bowiem potrójny zestaw z tyłu telefonu: główny obiektyw 12 MP, ultra-szerokokątny 12 MP oraz 12 MP teleobiektyw. Bardzo podobny zestaw możemy znaleźć obecnie w Galaxy Z Fold 2. Przednia kamera oferuje 10 MP rozdzielczość.

Jedną z największych obaw osób decydujących się na zakup składanego smartfona jest zapewne jego wytrzymałość. Samsung zadbał o to, aby zawias łączący obie połowy urządzenia był odpowiednio wytrzymały. Producent zapewnia, że zawias jest w stanie wytrzymać nawet 200 tysięcy złożeń. Oznacza to, że wytrzyma on 100 złożeń dziennie przez pięć lat.

Galaxy Z Fold 3 będzie napędzany przez ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888, a nie przez autorskie jednostki Exynos Samsunga. Do tego będziemy mieć do dyspozycji 12 GB pamięci RAM i 256/512 GB pamięci masowej. Baterię o pojemności 4400 mAh będziemy mogli naładować bezprzewodowo, lub za pośrednictwem błyskawicznego ładowania przewodowego. Nie zabraknie oczywiście łączności 5G, miejsca na dwie karty nanoSIM i obsługi kart eSIM.

Telefon ma mieć rozmiar 158.2 x 128.1 x6.4 mm w pozycji rozłożonej oraz 158.2 x 67.1 x 14.4 mm po złożeniu. Jego waga ma wynieść 271 gram.