Galaxy Z Fold 4 może być prawdziwym następcą Galaxy Note

Nowy patent pokazuje, jak kompatybilność rysika S Pen może zostać rozbudowana wraz z nadejściem modelu Galaxy Z Fold 4. Czy doczekamy się godnego następcy serii Galaxy Note?

Samsung ponownie opatentował kolejne projekty telefonów, a jeden z nich wygląda jak ekscytująca hybryda wszechstronności obecnych urządzeń Galaxy Z z wygodną produktywnością serii Galaxy Note. Ta koncepcja może ostatecznie stać się nowym Galaxy Z Fold 4. Jest jednak o wiele za wcześnie, aby móc powiedzieć, czy na pewno tak się stanie.

Oryginalny patent, złożony z Chin CNIPA, został odkryty w zeszłym miesiącu przez redakcję LetsGoDigital. Teraz otrzymaliśmy kilka nowych oryginalnych ilustracji, za pośrednictwem Technizo Concept i LetsGoDigital, które pomagają nam wyobrazić sobie, jak ten telefon mógłby wyglądać i funkcjonować.

Koncept nowego projektu można zobaczyć w filmie poniżej.

LetsGoDigital opisuje ten telefon jako Galaxy Flex Note. Nazwa ta jest oparta na znaku towarowym Samsunga, która również została złożona na początku tego roku. Sam patent nie zawiera jednak o tym żadnej wzmianki.

Projekt wykorzystuje to, co można opisać jako "design na wzór szafy". Z tyłu urządzenia znajdują się dwie ruchome części na kształt drzwi - jedną z nich jest ruchoma, składana część przedniego ekranu, a drugą jest tylni panel, na którym znajduje się wyspa aparatów. Rozkładając obie te części, ujawniają one pełną szerokość wyświetlacza oraz umożliwiają zrobienie selfie za pomocą tylnych kamer.

Oznacza to jednak, że ekran jest znacznie mniej chroniony niż wewnętrzne panele Galaxy Z Fold 3 lub Galaxy Z Flip 3.

Źródło: LetsGoDigital / Technizo Concept

Rysik S Pen został umieszczony na pasku magnetycznym na zewnętrznej krawędzi rozszerzonego wyświetlacza. Jednak wycięcie w pobliżu środka urządzenia z tyłu sprawia, że rysik może pozostać na miejscu, gdy urządzenie jest złożone.

Galaxy Z Fold 3 może już korzystać z jednego z dwóch różnych akcesoriów S Pen. Jest on także pierwszym składanym smartfonem Samsunga, który jest z nim kompatybilny. Jednakże, nie posiada dedykowanej kabury na rysik S Pen. Najnowszy patent zdaje się naprawiać ten problem.

Źródło: LetsGoDigital / Technizo Concept

Co ciekawe, będzie to jedyna matryca aparatu w całym telefonie. Tylna potrójna matryca aparatu, widoczna na renderach, jest jedynie ozdobą dodaną przez Technizo Concept. Biorąc pod uwagę wątpliwą jakość obecnego aparatu Samsunga pod wyświetlaczem oraz powszechną naturę ultra szerokokątnych i teleobiektywów we flagowych telefonach, byłaby to dziwna decyzja, gdyby Samsung rzeczywiście zrobił składany smartfon bez dedykowanego tylnego aparatu. Oczywiście, nie ma gwarancji, że ten pomysł kiedykolwiek przemieni się w rzeczywisty produkt.

Następnym telefonem Samsunga może być Galaxy S21 FE, lecz patrząc na ostatnie informacje na jego temat, premiera tego modela stoi pod wielkim znakiem zapytania. Następny pewny zakład to Galaxy S22, którego spodziewamy się zobaczyć w styczniu przyszłego roku. S22 Ultra również był przedmiotem ostatnich plotek związanych z rysikiem S Pen. Ostatnie informacje potwierdzają jednak, że Galaxy Note 22 Ultra nie zostanie wydany.