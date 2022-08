Galaxy Z Fold 4 na kolejnych przeciekach! Wiemy jak będzie wyglądał nowy składany smartfon

Do sieci wyciekły wysokiej jakości rendery, na których możemy zobaczyć flagowiec Samsunga z różnych perspektyw.

Galaxy Z Fold 4 zostanie zaprezentowany już w przyszłym tygodniu. Wydarzy się to na evencie Galaxy Unpacked, który odbędzie się 10 sierpnia.

Przed premierą urządzenia do sieci trafiły kolejne zdjęcia nowego flagowca od Samsunga. Na renderach znajduje się urządzenie w beżowym wykończeniu.

Wiemy, że Z Fold 4 otrzyma wyświetlacz podobnej wielkości do swojego poprzednika, ale ekran będzie miał poprawione proporcje. Tegoroczny flagowiec zostanie również wyposażony w procesor Snapdragon 8+ Gen 1, który prezentuje się znacznie lepiej niż Snapdragon 888 z poprzednich modeli smartfona.

Różnice między Z Foldem 4, a Z Foldem 3 dotyczą jednak głównie specyfikacji. Jeśli chodzi o design to oba urządzenia prezentują się bardzo podobnie.

Źródło: PC World / Paweł Goryniak

Na froncie modeli znajdziemy ekran z cienkimi ramkami oraz delikatne wcięcie przeznaczone na aparat do selfie. Początkowo Z Fold 4 miał otrzymać nieco inną wysepkę z obiektywami, która nawiązywałaby swoim wyglądem do modelu Galaxy S22 Ultra, jednak producent zrezygnował z tego rozwiązania. Tył nowych flagowców wygląda więc niemal identycznie co w przypadku zeszłorocznych wersji smartfona.

Źródło: PC World / Paweł Goryniak

Szerzej o różnicach pomiędzy modelami pisałem tutaj.