Galaxy Z Fold 4 podobno bez rysika S Pen!

Galaxy S21 Ultra dostał opcjonalną obudowę S Pen, stając się pierwszym smartfonem w tej serii, który obsługuje kultowy rysik. Podobnie było z Galaxy Z Fold 3, który został wydany pół roku później wraz z dedykowanym modelem rysika S Pen.

Według wszelkich plotek, nadchodzący Galaxy S22 Ultra ma mieć dedykowany slot na rysik S Pen, co napędza niektóre spekulacje, że Galaxy Z Fold 4 będzie podążać tą samą ścieżką ewolucji, będąc w pełni kompatybilnym z tym akcesorium. Jak jednak podaje @FrontTron, najprawdopodobniej tak nie będzie.

Zobacz również:

No built in S Pen prototypes in Z Fold4

Will finalize around March.https://t.co/QeHgmt3Ugp https://t.co/fMCmIyY8Yi