Galaxy Z Fold 4 taniej o 1300 zł! Ogromna przecena od Samsunga jeszcze przed Black Friday

Na oficjalnym sklepie producenta znajdziemy niepowtarzalny rabat na jeden z jego składanych smartfonów.

Spis treści

Źródło: Samsung

Galaxy Z Fold 4 na promocji

Black Friday rozpocznie się w piątek 25 listopada, ale już teraz możemy znaleźć mnóstwo atrakcyjnych promocji na smartfony. Samsung zdecydował, że rabatem objęty zostanie jeden z najnowszych flagowców marki, czyli Galaxy Z Fold 4. Urządzenie zaprezentowano podczas sierpniowego wydarzenia Galaxy Unpacked i jest ono najbardziej zaawansowanym technologicznie smartfonem koreańskiego producenta. Niestety, ceny składanych telefonów zazwyczaj są absurdalnie wysokie, a obecna promocja pozwala na zakup tego typu urządzenia za wyraźnie niższą kwotę.

Jak skorzystać z rabatu?

Galaxy Z Fold 4 dostępny jest w kilku wariantach, ale tylko jeden z nich został objęty promocją. Taniej możemy kupić model wyposażony w 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na pliki użytkownika.

Zobacz również:

Cena urządzenia została zmniejszona o 1300 zł, a więc obecnie za flagowca zapłacimy 7099 zł. To wciąż bardzo dużo, ale wyraźnie mniej niż przed obniżką. Warto również wziąć pod uwagę to, że składane smartfony należą do zdecydowanej topki urządzeń mobilnych i oferują rozwiązania, których nie znajdziemy w żadnym innym telefonie.

Źródło: Samsung

Przy zakupie otrzymamy też 5 razy więcej punktów lojalnościowych Samsung Rewards, które będziemy mogli wymienić na kolejne zniżki w sklepie producenta. Promocja znajduje się na oficjalnym sklepie Samsunga, a bezpośredni link do oferty możecie znaleźć tutaj.