Galaxy Z Fold 4 vs Galaxy Z Fold 3! Porównujemy składane smartfony

Już za 2 tygodnie Samsung ma zaprezentować nowe wersje swoich składanych urządzeń. W tym tekście przyglądam się bliżej Z Foldowi 4 i sprawdzam, czym tak właściwie różni się od swojego poprzednika.

Źródło: PC World / Paweł Goryniak

Samsung ogłosił właśnie, że wydarzenie Galaxy Unpacked odbędzie się 10 sierpnia. Transmisję z premiery będzie można śledzić na oficjalnej stronie Samsunga.

W trakcie eventu marka ma zaprezentować Galaxy Z Flipa 4, nowe wersje Galaxy Watch'y, a także Galaxy Z Folda 4. Wiele wskazuje na to, że ostatnie z urządzeń podniesie poprzeczkę na rynku smartfonów z elastycznym ekranem.

Sprawdźmy jednak, czym dokładnie Z Fold 4 różni się od swojego poprzednika.

Galaxy Z Fold 4 vs Galaxy Z Fold 3 - Design

Pod względem designu oba modele będą do siebie dosyć podobne.

Zarówno Z Fold 4 jak i 3 składają się do środka i posiadają dwa ekrany. Krawędzie smartfonów mają zaokrąglone kształty, a na wewnętrznym wyświetlaczu znajdziemy małe wcięcie dla kamery do selfie.

Z Fold 4 - podobnie jak poprzednik - posiada trzy obiektywy, pod którymi znajduje się lampa Flash. Ułożone są one wertykalnie, a wokół nich znajduje się delikatna obwódka, która odcina je od reszty plecków. Na początkowych renderach wysepka przypominała bardziej tą z Galaxy S22 Ultra, ale najprawdopodobniej Samsung zdecyduje się na bliźniacze rozwiązanie co w Z Foldzie 3.

Jak widać - zmian w tej kwestii jest niewiele i głównie dotyczą one dostępnych wariantów kolorystycznych.

Zeszłoroczny model możemy zakupić w wersji czarnej, zielonej lub srebrnej. Z Fold 4 również będzie dostępny w kolorze zielonym i czarnym, ale zadebiutuje także w wariancie beżowym oraz czerwonym.

Samsung Galaxy Z Fold 4 Colours And Storage Variants Leaked...#samsunggalaxyzfold4 pic.twitter.com/vJXtjg6NSo — Me And You (@Meandyouindia) July 13, 2022

Galaxy Z Fold 4 vs Galaxy Z Fold 3 - Ekran

Zeszłoroczny model został wyposażony w 7.6 calowy ekran główny oraz 6.2 calowy ekran zewnętrzny.

Z Fold 4 będzie posiadał wyświetlacze podobnej wielkości, jednak poprawione zostaną ich proporcje. Stosunek boków w nowym modelu ma wynosić 23:9, a nie 24,5:9 jak w poprzedniej wersji urządzenia.

Ta drobna różnica jest zauważalna na zdjęciach zestawiających ze sobą oba smartfony.

Źródło: Twitter.com / Ice universe

Źródło: Twitter.com / Ice universe

Z Fold 4 będzie również posiadał wyższą jasność maksymalną ekranu, co z całą pewnością wpłynie na komfort jego użytkowania.

Galaxy Z Fold 4 vs Galaxy Z Fold 3 - Specyfikacja

W tej kwestii Samsung zdecydował się na kilka zmian, które istotnie poprawią wydajność ich składanego smartfona.

Przede wszystkim Z Fold 4 zostanie oparty na - najszybszym obecnie procesorze marki Qualcomm - Snapdragonie 8 + Gen 1. Sercem poprzedniego modelu był Snapdragon 888, a tak prezentuje się bezpośrednie zestawienie obu chipsetów.

Nowa jednostka firmy Qualcomm sprawdza się o wiele lepiej. Sam miałem przyjemność testować smartfona opartego na tym procesorze i mogę jedynie powiedzieć, że jest niesamowicie szybki.

Drugą istotną zmianą będzie obecność wariantu posiadającego 1 TB miejsca na pliki użytkownika.

Nie muszę chyba dodawać, że niektórzy użytkownicy laptopów korzystają z mniejszych dysków.

Istotnym czynnikiem będą również ceny smartfona, która poznamy już wkrótce na wydarzeniu Galaxy Unpacked.

Czy Galaxy Z Fold 4 będzie najlepszym składanym smartfonem?

Wiele wskazuje na to, że tak.

Z Fold 4 będzie posiadał lepszy ekran, znacznie mocniejszy procesor oraz najnowszą wersję systemu Android. Samsung zapowiedział również, że pracuje nad zawiasem służącym do składania smartfona, tak by miejsce złożenia było jak najmniej widoczne przy otwartym ekranie.

Nowy model Z Folda nie dokona rewolucji w swoim segmencie, ale z całą pewnością jest istotnym krokiem w ewolucji urządzeń z elastycznym ekranem. Jeśli okaże się on udanym produktem to z całą pewnością mocno wpłynie to na rynek smartfonów. Być może zmotywuje to Apple do wypuszczenia własnej alternatywy dla Z Folda. Spekulacje na temat składanego smartfona od amerykańskiej firmy pojawiają się od dawna - brak jednak konkretów, które mogłyby potwierdzać te informacje.

Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zobaczymy wiele innych składanych smartfonów od konkurencyjnych marek, które namieszają w tym segmencie urządzeń.