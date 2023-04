Galaxy Z Fold 5 będzie miał kolejnego mocnego konkurenta! Xiaomi Mi MIX Fold 3 na pierwszych przeciekach

Tegoroczna konkurencja na rynku składanych smartfonów o dużych rozmiarach robi się coraz ciekawsza.

Model Mi MIX Fold to topowy flagowiec azjatyckiej marki, który należy do segmentu telefonów z elastycznymi ekranami. Urządzenie doczeka się w tym roku kolejnej - trzeciej już - odsłony i mam ogromną nadzieje, że tym razem trafi on również do sprzedaży w Europie. Do premiery smartfona zostało jeszcze co najmniej kilka miesięcy (Mi MIX Fold 2 został zaprezentowany w sierpniu), ale w sieci już teraz pojawiają się pierwsze informacje na jego temat.

Xiaomi Mi MIX Fold 3 ma zostać wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli dokładnie tę samą jednostkę, którą znajdziecie w większości topowych flagowców z tego roku. Co więcej, ten sam chipset najprawdopodobniej trafi również do Galaxy Z Folda 5, a więc pod względem wydajności oba urządzenia mogą być do siebie podobne. Nie mam również wątpliwości co do tego, że zarówno Mi MIX Fold 3, jak i Galaxy Z Fold 5 otrzymają na start najnowszego Androida oraz aktualną wersję nakładki na urządzenia obu producentów.

Wczesne spekulacje sugerują również, że flagowiec zostanie wyposażony w ekran zewnętrzny o przekątnej 6.56-cala oraz wyświetlacz główny o przekątnej 8.05-cala. Urządzenie będzie wyraźnie większe niż zeszłoroczny "składak" Samsunga, którego ekrany miały kolejno 6.2-cala oraz 7.6-cala.

Fanów mobilnej fotografii z całą pewnością zainteresuje wiadomość sugerująca, że nowy smartfon Xiaomi ma otrzymać obiektyw główny o rozdzielczości 50 Mpix oraz 1-calową matrycą. Flagowiec będzie więc oferował równie imponujące możliwości, co najmniejszy obecnie model od chińskiego producenta - czyli Xiaomi 13 Ultra.