Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5 będą jak Galaxy S23! Samsung stawia w tym roku na ujednolicenie swojej oferty

Ross Young, dyrektor generalny i współzałożyciel Display Supply Chain Consultants (DSCC), który ma duże doświadczenie w udzielaniu poufnych informacji, podzielił się opcjami kolorystycznymi, które, jak słyszał, Samsung będzie oferował dla Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5.

Według Rossa, Galaxy Z Flip 5 będzie oferowany w kolorze beżowym, szarym, jasnozielonym i jasnoróżowym. Z kolei Galaxy Z Fold 5 będzie oferowany w 3 kolorach: beżowym, czarnym oraz jasnoniebieskim. Twierdzi również, że pojawią się nowe kolorystyki w formie edycji BeSpoke.

