Galaxy Z Fold 5 - wszystko, co wiemy o najnowszym składanym smartfonie Samsunga [24.04.2022]

W sieci pojawiają się pierwsze przecieki na temat kolejnej wersji składanego smartfona od Samsunga. Czy i tym razem Galaxy Z Fold okaże się sukcesem?

AKTUALIZACJA 24.04.2023

Galaxy Z Fold 5 z mocą ładowania 25 W

Każdy smartfon - zanim jeszcze trafi do sprzedaży - przechodzi przez szereg testów oraz sprawdzianów, które zazwyczaj kończą się uzyskaniem certyfikacji umożliwiającej oficjalną dystrybucję urządzenia. W ostatnim tygodniu chińska organizacja rządowa CCC (zajmują się wspomnianymi wcześniej certyfikacjami na terenie swojego kraju) przyznała specjalne odznaczenie dwóm składanym smartfonom Samsunga - mowa oczywiście o Galaxy Z Fold 5 oraz Galaxy Z Flip 5.

Wraz z uzyskaniem certyfikacji do sieci wyciekły kolejne informacje na temat tegorocznej odsłony flagowców. Najnowsze wiadomości dotyczą mocy ładowania w obu urządzeniach, która ma wynieść maksymalnie 25 W. Porównując tę wartość do innych nowych smartfonów koreańskiego producenta, nie powinniśmy być zaskoczeni, ponieważ żaden z nich nie oferuje specjalnie dużej mocy ładowania.

Galaxy S23/Galaxy A54 - 25 W

Galaxy S23 Plus/Galaxy S23 Ultra - 45 W

Te informacje prezentują się o wiele gorzej, jeśli zestawimy je z flagowcami konkurencji - nawet biorąc pod uwagę jedynie modele ze składanymi ekranami. Find N2 Flip od OPPO obsługuje moc 45 W, co nie wydaje się jeszcze tak dużą różnicą. Spójrzmy jednak na urządzenia składane horyzontalnie, które domyślnie posiadają o wiele większe ekrany oraz baterie.

Vivo X Fold 2 - 120 W

OPPO Find N2 - 67 W

Xiaomi Mi MIX Fold 2 - 67 W

Niestety żaden z wyżej wymienionych flagowców nie trafił do sprzedaży w Europie. Oznacza to, że użytkownicy ze Starego Kontynentu są poniekąd skazani na Galaxy Z Fold 5, przynajmniej w kwestii dużych, składanych smartfonów. Premiera nowych urządzeń koreańskiego producenta odbędzie się najprawdopodobniej w sierpniu tego roku.

AKTUALIZACJA 07.04.2023

Galaxy Z Fold 5 z takimi samymi aparatami co Galaxy Z Fold 4

Europejski rynek składanych smartfonów o kompaktowych rozmiarach robi się coraz bardziej rozbudowany, a tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy do sprzedaży trafiła Motorola RAZR 2022 oraz OPPO Find N2 Flip. Oba te urządzenia okazały się w wielu aspektach wyraźnie lepsze niż Z Flip od Samsunga, jednak koreański producent nadal nie ma zbyt wielu konkurentów w segmencie dużych flagowców z elastycznymi ekranami. Głównie mowa tu jednak o Starym Kontynencie, ponieważ w Chinach dostępne są chociażby takie modele jak Xiaomi MIX Fold 2 czy OPPO Find N2.

Tegoroczna odsłona Galaxy Z Folda ma otrzymać kolejne usprawnienia, które mogą ugruntować jego pozycję w tym segmencie branży mobile. Niestety jednak, na pleckach smartfona znajdziemy trzy obiektywy o takiej samej rozdzielczości, jak w zeszłorocznym modelu:

główny (50 Mpix),

(50 Mpix), szerokokątny (12 Mpix),

(12 Mpix), teleobiektyw (10 Mpix).

Zdecydowanie lepiej przedstawia się pozostała część przecieków, ponieważ według wstępnych informacji smartfon zostanie oparty na procesorze Snapdragon 8 Gen 2, czyli najmocniejszej jednostce marki Qualcomm. Dokładnie ten sam chipset znajdziecie w takich modelach konkurencji jak: Xiaomi 13 Pro, Vivo X90 Pro+, OPPO Find X6 Pro czy OnePlus 11. Samsung wykorzystał go również przy konstrukcji swoich klasycznych flagowców z serii Galaxy S23.

Pierwsze przecieki sugerują także istotne zmiany w konstrukcji. Smartfon ma otrzymać większy ekran zewnętrzny (co może zostać osiągnięte przez zmniejszenie ramek wokół wyświetlacza) oraz usprawniony zawias.

Samsung Galaxy Z Fold 5

- 50MP + 12MP (UW) + 10MP (Tele)



Samsung Galaxy Z Flip 5

- 12MP + 12MP (UW)



- Improved hinge

- New image sensors

- Large outer displays

- Qualcomm Snapdragon for Galaxy — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 6, 2023

AKTUALIZACJA 05.04.2023

Galaxy Z Fold 5 pojawi się w kolorach podobnych do Galaxy S23

Mamy już czwarty miesiąc 2023 roku, a Samsung przygotowuje się do premiery Galaxy Z Fold 5. Ross Young, dyrektor generalny i współzałożyciel Display Supply Chain Consultants (DSCC), który ma duże doświadczenie w udzielaniu poufnych informacji, podzielił się opcjami kolorystycznymi, które, jak słyszał, Samsung będzie oferował dla Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5.

Według Rossa, Galaxy Z Flip 5 będzie oferowany w kolorze beżowym, szarym, jasnozielonym i jasnoróżowym. Z kolei Galaxy Z Fold 5 będzie oferowany w 3 kolorach: beżowym, czarnym oraz jasnoniebieskim. Twierdzi również, że pojawią się nowe kolorystyki w formie edycji BeSpoke.

Z Flip 5 Colors:

- Beige, Gray, Light Green and Light Pink

Z Fold 5 Colors:

Beige, Black and Light Blue

I am sure they will have some good flashy names when launched along with some bespoke and lower volume colors. — Ross Young (@DSCCRoss) April 4, 2023

AKTUALIZACJA 22.03.2023

Galaxy Z Fold 5 bez zmian konstrukcyjnych, ale ze Snapdragonem 8 Gen 2 For Galaxy

Podczas gdy Galaxy Z Flip 5 ma otrzymać ogromną metamorfozę, Galaxy Z Fold 5 nie zmieni się zbytnio w porównaniu do swojego poprzednika, przynajmniej według nowego raportu. Kolejna generacja flagowego składanego telefonu Samsunga będzie miała zaktualizowane wnętrze, lecz z zewnątrz wciąż może korzystać z konstrukcji podobnej do Galaxy Z Fold 4.

Według tipstera Ice Universe (@UniverseIce), Galaxy Z Fold 5 ma ten sam 6,2-calowy wyświetlacz, co Galaxy Z Fold 4, w tym jego proporcje. Telefon jest również zaledwie 0,2 mm cieńszy od Galaxy Z Fold 4, a po złożeniu nie ma przerwy między dwiema połówkami i ma on 13,x mm grubości, czyli jest o 1 mm cieńszy w porównaniu z poprzednikiem.

Samsung podobno zastosował zawias w kształcie kropli wody, który pozwala telefonowi złożyć się całkowicie płasko i nie wykazuje prawie żadnych widocznych zagnieceń na głównym ekranie. Firma wydaje się również wykorzystywać nową technologię ekranu dotykowego w swoim nadchodzącym składanym smartfonie. Galaxy Z Fold 5 podobno waży 254 g, czyli o 9 g mniej niż Galaxy Z Fold 4. Urządzenie posiada również układ Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, stosowany w Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra, co może przełożyć się na znaczny skok wydajności nawet pod trwałym obciążeniem.

Wcześniejsze doniesienia wskazują, że Samsung nie zmieni tylnej kamery w Galaxy Z Fold 5. Telefon nadal będzie oferował ocenę IPX8 dla wodoodporności, ale firma podobno poprawiła odporność na kurz. Możemy się spodziewać, że Samsung dostarczy Galaxy Z Fold 5 z Androidem 13 i nowszą wersją One UI.

AKTUALIZACJA 10.03.2023

Galaxy Z Fold 5 naprawi jedną z największych wad Galaxy Z Fold 4

Premiera Galaxy Z Fold 5 może potwierdzić dominację koreańskiego producenta i wznieść duże składaki na wyższy poziom. Większość wczesnych spekulacji na temat urządzenia jest bardzo obiecująca i sugeruje istotne zmiany w serii. Jedną z takich modyfikacji ma być wykorzystanie nowego zawiasu, który sprawi, że zgięcie ekranu będzie zdecydowanie mniej widoczne. Ewolucja konstrukcji składanych smartfonów jest prawdopodobnie najważniejszym elementem w tego typu urządzeniach, ponieważ posiadają one delikatniejszą budowę od standardowych telefonów. Drugą istotną zmianą - również wynikającą z nowej technologii zawiasu - ma być wyeliminowanie przerwy między dwoma częściami smartfona, gdy ekran jest zamknięty.

Galaxy Z Fold 5 ma ważyć zdecydowanie mniej od swojego poprzednika. Według wstępnych przecieków urządzenie może być nawet o 10 gramów lżejsze niż zeszłoroczny model. Galaxy Z Fold 4 waży 263 gramy, a więc możliwe, że jego następca zmniejszy tę wartość do około 253 gramów. Każdy kto miał okazję używać składanego flagowca Samsunga, zapewne zauważył, że jest to naprawdę ciężki telefon, który dodatkowo zajmuje sporo miejsca w kieszeni. Zmiany uszczuplające smartfona są więc jak najbardziej wskazane.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

AKTUALIZACJA 18.01.2023

Galaxy Z Fold 5 zaoferuje znacznie lepszy aparat niż Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 4 zadebiutował w 2022 roku podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. Smartfon w wielu aspektach - a przede wszystkim w sferze wizualnej - przypominał swojego poprzednika, ale został wyposażony w znacznie szybszy procesor oraz lepszą optymalizację systemu (głównie w kontekście multitaskingu). Premiera następnego modelu z całą pewnością odbędzie się w tym roku, jednak data pokazu nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana. Jeżeli Samsung zdecyduje się na kontynuowanie swojego cyklu premier, to Galaxy Z Folda 5 powinniśmy zobaczyć w sierpniu.

W sieci pojawiły się jednak nowe przecieki, które sugerują, że Galaxy Z Fold 5 otrzyma obiektyw główny o rozdzielczości 108 Mpix. To znacznie więcej niż w przypadku jego poprzednika (rok temu było to 50 Mpix) i jednocześnie informacja ta wydaje się potwierdzać spekulacje dotyczące większych rozmiarów urządzenia. Na oficjalne informacje będziemy musieli jeszcze poczekać, ale poprawa możliwości fotograficznych wydaje się najbardziej prawdopodobnym kierunkiem rozwoju serii Galaxy Z w tym roku.

Źródło: Samsung

AKTUALIZACJA 13.01.2023

Galaxy Z Fold 5 będzie większy od Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 4 zadebiutował w zeszłym roku, podczas sierpniowego wydarzenia Galaxy Unpacked. Smartfon pod wieloma względami przypominał swojego poprzednika, ale został wyposażony w znacznie szybszy procesor oraz lepszą optymalizację systemu (głównie w kontekście multitaskingu). Premiera kolejnego modelu z całą pewnością odbędzie się w tym roku, jednak data pokazu nie została jeszcze zapowiedziana. Jeżeli Samsung zdecyduje się na kontynuowanie swojego cyklu premier, to Galaxy Z Folda 5 powinniśmy zobaczyć w sierpniu.

Pomimo odległej premiery w sieci już teraz zaczęły pojawiać się pierwsze przecieki dotyczące urządzenia. Najciekawszą z nich jest informacja o rozmiarach flagowca, który prawdopodobnie będzie grubszy oraz cięższy od swojego poprzednika. W pierwszej kolejności zareagowałem na tę wiadomość negatywnie - każdy kto miał okazję używać modelu Z Fold 4 wie, że jest to spory smartfon, a dodatkowe powiększenie gabarytów może zmniejszyć komfort jego użytkowania. Okazuje się jednak, że Samsung może dać użytkownikom w zamian dwie dobre zmiany.

Źródło: Samsung

Przede wszystkim, powiększenie całej konstrukcji pozwoli na stworzenie specjalnego miejsca dla rysika S Pen - podobnie, jak ma to miejsce w modelach Galaxy Ultra. Co więcej, większe rozmiary pozwolą również na wykorzystanie nowego sensora w kamerze głównej, a więc możemy liczyć na poprawę możliwości fotograficznych smartfona.

Galaxy Z Fold 4 nie miał zbyt wielkiej konkurencji na europejskim rynku. Firmy takie, jak Vivo czy Xiaomi pokazały swoje alternatywy składanych smartfonów, jednak nie zostały one oficjalnie zaprezentowane w Polsce. Mam szczerą nadzieję, że tegoroczny model Mi Mix Folda (od Xiaomi) trafi do znacznie szerszej dystrybucji, dzięki czemu konkurencja w tym segmencie urządzeń mobilnych stanie się o wiele bardziej interesująca.

AKTUALIZACJA 04.01.2023

Galaxy Z Fold 5 może poprawić jedną z największych wad z modelu Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 4 jest prawdopodobnie najlepszym składanym smartfonem na rynku. Urządzenie ma świetny ekran, dobry aparat oraz zostało oparte na topowych podzespołach, ale - co warto zauważyć - nie ma zbyt dużej konkurencji. Istnieją co prawda takie smartfony jak Xiaomi Mi Mix Fold czy Oppo Find N, ale żaden z nich nie zadebiutował na rynku światowym, a co za tym idzie, ich dostępność jest mocno ograniczona. Galaxy Z Fold 4 jest więc obecnie najciekawszym telefonem z elastycznym ekranem, ale posiada swoje wady, a jedną z nich może wyeliminować jego następca.

Przyszłoroczny Galaxy Z Fold 5 najprawdopodobniej zostanie wykonany z lżejszych materiałów. To świetna wiadomość, bo trzeba przyznać, że smartfon jest dosyć ciężki. Obecny model waży 263 gramy, czyli o 23 gramy więcej niż największa wersja iPhone'a 14 (Pro MAX).

Użycie lżejszych materiałów mogłoby znacznie poprawić komfort użytkowania urządzenia. Smartfon i tak jest dość spory, a po włożeniu go do kieszeni nieustannie o sobie przypomina.

Przyszłoroczny flagowiec z całą pewnością otrzyma topowy procesor oraz, co najmniej, 8 GB pamięci RAM, a więc nie musimy się martwić o jego wydajność. Cieszy natomiast, że Samsung pracuje również nad feelingiem użytkowania ich produktu, ponieważ modele z serii Galaxy Z Fold należą do najdroższych smartfonów w portfolio koreańskiej firmy.

AKTUALIZACJA 16.11.2022

Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5 mają mieć zróżnicowane moduły aparatów

Fani składanych telefonów mogą być pewni, że Samsung będzie kontynuował swoje dziedzictwo Galaxy Z Flip i Z Fold w przyszłym roku. Firma wyda Galaxy Z Flip 5 i Z Fold 5, prawdopodobnie w trzecim kwartale 2023 roku, a doniesienia sugerują, że Samsung już robi plany i zmiany w całym łańcuchu dostaw.

Samsung podobno usunął jednego dostawcę modułów aparatu z listy partnerów dla nadchodzących Galaxy Z Flip 5 i Z Fold 5. I chociaż firma podobno pozyska teleobiektywy od Partrona dla nadchodzącego Galaxy S23, to firma podobno usunęła Partrona z listy dostawców modułów kamer dla Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5. Partron był jednym z głównych dostawców modułów aparatów dla Galaxy Z Fold 4.

Nowe doniesienia mówią, że Samsung pozyska moduły kamer dla Galaxy Z Flip 5 od Mcnex, Cammsys i Samsung Electro-Mechanics. Firmy te będą dostarczać przednią kamerę telefonu z klapką. Te same firmy dostarczą również moduły kamery dla Galaxy Z Fold 5, natomiast Sunny Optical będzie pełnił rolę drugorzędnego dostawcy. Sunny Optical zostało podobno dodane do łańcucha dostaw Galaxy S23 Ultra w tym roku.

AKTUALIZACJA 04.11.2022

Galaxy Z Fold 5 zostanie wykonany z lżejszych materiałów

Nie da się ukryć, że Galaxy Z Fold 4 jest prawdopodobnie najlepszym składanym smartfonem na rynku. Urządzenie ma świetny ekran, dobry aparat oraz zostało oparte na najlepszych podzespołach, ale - co warto zauważyć - nie ma zbyt dużej konkurencji. Istnieją co prawda takie smartfony jak Xiaomi Mi Mix Fold czy Oppo Find N, ale żaden z nich nie zadebiutował na rynku globalnym, a co za tym idzie, ich dostępność jest mocno ograniczona. Galaxy Z Fold 4 jest więc obecnie najciekawszym telefonem z elastycznym ekranem, ale posiada swoje wady, a jedną z nich może wyeliminować jego następca.

Przyszłoroczny Galaxy Z Fold 5 najprawdopodobniej zostanie wykonany z lżejszych materiałów. To świetna wiadomość, bo trzeba przyznać, że smartfon jest dosyć ciężki. Obecny model waży 263 gramy, czyli o 23 gramy więcej niż największa wersja iPhone'a 14 (Pro MAX).

Użycie lżejszych materiałów mogłoby znacznie poprawić komfort użytkowania urządzenia. Smartfon i tak jest dość spory, a po włożeniu go do kieszeni nieustannie o sobie przypomina.

Przyszłoroczny flagowiec z całą pewnością otrzyma topowy procesor oraz, co najmniej, 8 GB pamięci RAM, a więc nie musimy się martwić o jego wydajność. Cieszy natomiast, że Samsung pracuje również nad feelingiem użytkowania ich produktu, ponieważ modele z serii Galaxy Z Fold należą do najdroższych smartfonów w portfolio koreańskiej firmy.