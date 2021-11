Galaxy Z Fold to już przeżytek? Samsung pracuje nad kolejnym składakiem!

Samsung może w najbliższej przyszłości dodać do swojej oferty kolejne składane urządzenie. Czy ten smartfon zrewolucjonizuje rynek?

Mało kto spodziewa się, aby Samsung utracił pozycję lidera w segmencie składanych smartfonów. Zarówno Galaxy Z Fold3, jak i Galaxy Z Flip3 spotkały się z dużym zainteresowaniem i wszystko wskazuje na to, że przyszłoroczne modele mogą powtórzyć ten sukces. Nie należy jednak zapominać, że konkurencja nie śpi. Jeszcze w tym roku ma pojawić się składany smartfon OPPO, a w przyszłym roku możemy spodziewać się premiery składaka realme.

Koreańska firma nie zamierza jednak jedynie usprawniać swoich dwóch składanych smartfonów. Kilka dni temu Samsung uzyskał patent, na który wniosek został złożony w marcu tego roku. Jeżeli producent zdecyduje się na jego realizację, to już wkrótce możemy być świadkami premiery pierwszego smartfona, którego wyświetlacz zgina się w dwóch miejscach. Do dokumentacji patentowej dotarli dziennikarze portalu LetsGoDigital, którzy przygotowali także grafiki przedstawiające potencjalne urządzenie. Jedna z części wyświetlacza będzie służyła za ekran zewnętrzny w momencie, w którym nie zdecydujemy się na korzystanie z rozłożonego smartfona.

Jednak to nie ten niezwykły wyświetlacz ma być najważniejszym elementem tego urządzenia. W dokumentacji zawarto także informację o tym, że urządzenie będzie posiadało możliwość bezprzewodowego ładowania zwrotnego. Nie jest to co prawda nowość w smartfonach Samsunga, jednak jest to kolejny ciekawy element całego projektu. Zwłaszcza jeżeli przyjrzymy się rozmieszczeniu cewek ładujących. Mają one bowiem znajdować się na drugiej i trzeciej części telefonu, a urządzenie, które chcemy naładować, ma zostać umieszczone pomiędzy nimi. Dzięki takiemu rozwiązaniu, prędkość ładowania ma znacząco wzrosnąć. Z tym rozwiązaniem wiążą się także dodatkowe korzyści. Smartfon będzie w stanie wyświetlać informacje z urządzenia, które jest ładowane. Jeżeli korzystamy ze smartwatcha, to informacje na nim się znajdujące zostaną pokazane na ekranie telefonu.

Czy taki smartfon ma szansę powstać? Samsung Electronics zaprezentowało już działający wyświetlacz, który zgina się w dwóch miejscach. Szczegółowość patentu także pozwala przypuszczać, że ten projekt może już wkrótce zostać urzeczywistniony.

