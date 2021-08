Galaxy Z Fold3 już jest, a wraz z nim nasze pierwsze wrażenia!

Już dziś swoją premierę ma najnowszy składany smartfon Samsunga - Galaxy Z Fold3 5G. Braliśmy udział w specjalnym pokazie przedpremierowym i wiemy już jak wygląda i działa flagowy smartfon. Zapoznajcie się z naszymi pierwszymi wrażeniami z użytkowania tego zaawansowanego urządzenia.

Najnowsza linia składanych smartfonów Samsunga - Galaxy Z Fold3 5G - właśnie trafiła do przedsprzedaży. Ceny za urządzenie w polskich sklepach są niestety dosyć wysokie: za telefon z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej zapłacimy 8299 złotych, a za wariant z 512 GB pamięci masowej aż 8799 złotych. Czy warto?

Samsung Galaxy Z Fold3 będzie dostępny w trzech kolorach. Fot. Paweł Goryniak

Pierwszy kontakt z telefonem jest nieco przytłaczający. Po rozłożeniu otrzymujemy ogromny, 7.6-calowy wyświetlacz, jednak jesteśmy w stanie bardzo szybko przywyknąć do niego oraz jego funkcjonalności. Telefon mimo swoich ogromnych rozmiarów po rozłożeniu oraz obecności dodatkowego wyświetlacza na jednej z połów jest zaskakująco lekki i w zasadzie jedynie jego grubość po złożeniu wskazuje na fakt posiadania rozkładanego głównego ekranu. Waży on bowiem "zaledwie" 271 gram. Jest to jednak mniej od poprzedniej generacji, czyli Galaxy Z Fold2.

fot. Paweł Goryniak

Zatrzymajmy się na chwilę przy głównym wyświetlaczu. Powiedzieliśmy już nieco o jego ogromnym rozmiarze. Warto także wspomnieć, że jest to matryca Dynamic AMOLED 2X oferująca 120 Hz częstotliwość odświeżania. Z uwagi na konieczność częstego zginania panel pokryty jest tworzywem sztucznym, jednak Samsung zadbał o jego dodatkową ochronę umieszczając na nim warstwę niezwykle wytrzymałej folii ochronnej. Oczywiście z łatwością dostrzeżemy i wyczujemy małe wgłębienie w ekranie w miejscu, w którym telefon się składa, jednak nie przeszkadza to w jego użytkowaniu.

Jedną z nowinek telefonu miał być umieszczony pod ekranem przedni aparat, jeżeli jesteśmy w stanie zdefiniować przód Samsunga Galaxy Z Fold3. Możemy powiedzieć, że ta sztuka Samsungowi się udała i 4 MP aparat faktycznie się pod nim znajduje. Jest w tym jednak bardzo duże ale, ponieważ aparat zasłonięty jest przez piksele, które, delikatnie mówiąc, widać. Możecie zobaczyć jak wygląda to na zdjęciu poniżej.

Samsung Galaxy Z Fold3 - wewnętrzny aparat pod ekranem. Fot. Paweł Goryniak

Samsung Galaxy Z Fold3 działa jednak rewelacyjnie. Dzięki wyposażeniu go w niezwykle mocny procesor Qualcomm Snapdragon 888 jest on bardzo szybki, a dodatkowo w pełni wykorzystuje fakt posiadania kilku ekranów. W zależności od tego, czy składamy, czy rozkładamy urządzenie przenosi on obraz z jednego ekranu na drugi, sprawiając, że praca z nim jest niezwykle płynna. To, przy korzystaniu z jakich aplikacji będzie to możliwe, możemy łatwo edytować w ustawieniach telefonu.

Dodatkowo Samsung wprowadził nowy poziom wielozadaniowości, który pozwala nam dowolnie zmieniać rozmiar okien aplikacji oraz przypinać je paska zadań po jednej ze stron. Producent dodał od siebie wiele opcji, które ułatwiają pracę z kilkoma aplikacjami jednocześnie.

Duży ekran pozwala także na bardzo wygodne korzystanie z aparatu. Dzięki temu, że smartfon składa się w pół, możemy korzystać z niego jak z aparatu i ze statywu w jednym: Jedna z połów służy nam za podstawę, co pozwala na bezpieczny ruch części z aparatem. Przy robieniu zdjęć także powinniśmy zwrócić uwagę na możliwość zrobienia selfie głównym obiektywem. Po rozłożeniu telefonu możemy "przejrzeć się" w zewnętrznym wyświetlaczu. Wewnętrzna kamera umieszczona pod wyświetlaczem charakteryzuje się zaledwie 4 MP rozdzielczością, więc nie oczekujmy od niej cudów. Ważniejsze od jej parametrów jest jednak umieszczenie jej pod ekranem. Z przodu, czyli na zewnętrznym wyświetlaczu znajdziemy 10 MP aparat. Główny aparat to dobrze znany użytkownikom Galaxy Z Fold2 zestaw, czyli 12 MP obiektyw główny z optyczną stabilizacją obrazu, 12 MP obiektyw szerokokątny i 12 MP teleobiektyw z optyczną stabilizacją obrazu.

Samsung Galaxy Z Fold3 - zdjęcia w trybie Flex. Fot. Paweł Goryniak

W podobny sposób jak przy robieniu zdjęć, możemy wykorzystać główny ekran podczas oglądania filmów, czyli oglądać je tylko na jego jednej połowie. Zdecydowanie lepsze wrażenia otrzymamy jednak, jeżeli odtworzymy multimedia w trybie pełnoekranowym, zwłaszcza, że mamy także możliwość dopasowania rozmiaru filmu tak, aby zapełnił całą jego powierzchnię. Tryb Flex współpracuje także z innymi aplikacjami i możemy korzystać z niego np. w trakcie wideorozmów, wykorzystując wbudowaną w ekran wewnętrzną kamerę.

Samsung Galaxy Z Fold3 - oglądanie filmów w trybie Flex Fot. Paweł Goryniak

Największą nowinką, a tych w tegorocznej linii Galaxy Z Fold jest wiele, jest jednak możliwość korzystania w pracy z nim z rysika S Pen. Samsung zaprezentował jego nową wersję: S Pen Fold Edition. Jest ona dedykowana temu smartfonowi i korzystać z niej możemy jedynie podczas pracy z rozłożonym ekranem głównym. Z uwagi na to, że jest on dużo bardziej delikatny od ekranu chociażby w Galaxy Note 20, zmianie musiała ulec konstrukcja rysika. Jest on także dużo większy niż ten znany z klasycznych flagowców.

Samsung Galaxy Z Fold3 i Rysik S Pen Pro. Fot. Paweł Goryniak

Drugi z rysików to S Pen Pro. Posiada on bardzo ciekawą konstrukcję i technologię, ponieważ umożliwia nam pracę z oboma wymienionymi smartfonami. Wybudowano w niego mały przełącznik, który pozwala na wybranie trybu pracy z Galaxy Z Fold3 lub Galaxy Note 20.

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, do tegorocznej edycji Folda możemy dokupić specjalne etui, w którym dodatkowo znajduje się mała przegroda na rysik S Pen, którą możemy odczepić.

Samsung Galaxy Z Fold3 - etui Flip Cover z odpinany uchwytem na S Pen Fold Edition. Fot. Paweł Goryniak

Samsung Galaxy Z Fold3 jest także pierwszym smarfonem, który posiada certyfikat wodoodporności IPX8. Oznacza to, że wytrzyma on zanurzenie w wodzie na głębokości 1.5 metra przez około 30 minut. Jeżeli połączymy to z faktem, że do produkcji ramki i zawiasu Samsung wykorzystał wzmocnione Armor Aluminium, które gwarantuje zwiększoną o około 10% wytrzymałość ruchomych części, to otrzymamy zaskakująco wytrzymałe urządzenie. Zewnętrzny wyświetlacz został także pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus. Galaxy Fold3 jest pierwszym w pełni wodoszczelnym smartfonem z elastycznym ekranem.

Czy Samsung Galaxy Z Fold3 jest dobrym telefonem? Z pewnością tak. Wytrzymałe materiały wykorzystane do konstrukcji, matowe wykończenie tylnego panelu i duża wyspa z aparatami sprawiają, że smartfon wygląda bardzo efektownie. Oferuje on nam bardzo płynne działanie, dzięki procesorowi Snapdragon 888 i 12 GB pamięci RAM. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o dwóch dużych wyświetlaczach, w tym głównym, rozkładającym się do ogromnych rozmiarów: 7.6 cala. Wszystko wygląda rewelacyjnie i bardzo zachęcająco, dopóki nie zestawimy tego z ceną urządzenia. Za najtańszy wariant Samsunga Galaxy Z Fold3 5G z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej przyjdzie nam bowiem zapłacić aż 8299 zł. Jest to niestety bardzo wysoka kwota, która dla większości chętnych może okazać się zbyt duża.

Telefon już dziś dostępny jest w przedsprzedaży, która potrwa do 26 sierpnia, do godziny 23.59. Następnego dnia Galaxy Z Fold3 trafi na półki sklepowe i do regularnej sprzedaży.