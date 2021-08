Galaxy Z Fold3 zużyje 25% baterii mniej! Zobacz jak

Samsung Galaxy Z Fold3 nie przestaje nas zaskakiwać. Dzięki nowej technologii jego wyświetlacz pozwoli wydłużyć czas pracy z dala od ładowarki.

Podczas niedawnego wydarzenia Galaxy Unpacked Samsung zaprezentował swoje najnowsze składane smartfony, w tym model Galaxy Z Fold3. Telefon posiada dwa ekrany o częstotliwości odświeżania 120 Hz, w tym główny, który rozkłada się do ogromnych rozmiarów 7,6 cala. Tak duże wyświetlacze muszą „pożerać” masę energii i bardzo szybko rozładowywać baterię. Okazuje się, że niekoniecznie.

Samsung opublikował krótki post na swoim blogu, w którym pokazał jak efektywne zużycie baterii przez wyświetlacz w Galaxy Z Fold3 spadło o blisko 25% w porównaniu do jego poprzednika! Jak koreańskiemu producentowi udało się osiągnąć taki rezultat?

Źródło: Samsung

Koreańczycy umieścili w swoim składaku ekran Eco2 OLED, który zmniejsza dotychczasowy pobór energii o jedną czwartą. Przy okazji poprawia także efekty pracy umieszczonego pod wyświetlaczem aparatu. W swoim nowym wyświetlaczu Samsung usunął warstwę polaryzującą z wyświetlacza. Dotychczas znajdowała się ona pomiędzy faktycznym wyświetlaczem OLED, a ultracienkim szkłem (UTG) chroniącym wyświetlacz. W standardowych ekranach OLED odpowiedzialna jest ona za zwiększenie kontrastu, poprawę widoczności i blokowanie odbicia światła od swojej powierzchni.

Nowy ekran Samsunga redukuje odbicia poprzez odpowiednią pracę pikseli. Standardowy polaryzator jest po prostu cienką warstwą ciemnego materiału, który pochłania światło, w efekcie czego wyświetlacz potrzebuje więcej energii, aby dać nam odpowiednio jasny obraz.

Usunięcie tej warstwy dodatkowo zwiększa jasność ekranu o blisko 33 procent, ponieważ dociera do niego większa ilość światła. Ze względu na taki zabieg, możliwe było wyposażenie Galaxy Z Fold3 w pierwszy aparat umieszczony pod wyświetlaczem jakiegokolwiek smartfona Samsunga. Mimo iż piksele zasłaniające aparat są dość widoczne w trakcie użytkowania, to i tak jest to ciekawe rozwiązanie, które w przyszłości można tylko ulepszyć.