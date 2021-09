Gambit królowej sezon 2 — nowe informacje!

Twórcy Netflixowej produkcji "Gambit królowej" przerwali milczenie — wiemy co z kontynuacją popularnego serialu

"Gambit królowej" to amerykański miniserial, który krótko po premierze osiągnął ogromną popularność na platformie Netflix. Tytuł ten do tej pory został wyróżniony aż dwoma wygranymi Złotymi Globami w kategorii najlepszy serial limitowany oraz dla Anyi Taylor-Joy w kategorii najlepsza aktorka w serialu limitowanym. Fabuła opowiada o genialnej osieroconej dziewczynce, która dzięki ponadprzeciętnym umiejętnościom pragnie zostać najlepszą szachistką w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Warto podkreślić, że scenariusz został napisany na podstawie książki autorstwa Waltera Tevisa o tym samym tytule co serial. Co ciekawe, autor jeszcze mocniej kładł akcent na trudności spowodowane płcią głównej bohaterki. Pełną recenzję serialu możecie przeczytać tutaj.

fot. Netflix

Do tej pory nie było do końca wiadomo, czy powstanie kontynuacja historii Elizabeth Harmon. Co prawda końcówka pierwszego sezony nie dawała raczej nadziei na następny sezon, jednak fani do końca wierzyli, że twórcy zmienią zdanie. Jak rzecze jednak klasyk — nic bardziej mylnego. Dowodzi temu wypowiedź jednego z twórców serialu, który udzielił odpowiedzi serwisowi Deadline.

Czuję, że opowiedzieliśmy historię, którą chcieliśmy opowiedzieć i martwię się — pozwólcie, że ujmę to inaczej — jestem przerażony, że jeżeli spróbujemy powiedzieć więcej, zrujnujemy to, co już powiedzieliśmy — zdradził Scott Frank.

Jak widać, nie ma wątpliwości, że sezon drugi serialu "Gambit królowej" nie powstanie. Mimo to warto zwrócić uwagę na słowa Wiliama Horberga, który zapewnia, że to nie koniec.

Z pewnością wszyscy będziemy dalej pracować razem - mówi.

