Game Boost dla PS5. Sony prezentuje zwiastun

Sony zaprezentowało krótki zwiastun nowej technologii Game Boost. Pozwoli ona starszym produkcjom w pełni wykorzystać możliwości PlayStation 5.

Oczywiście, osoby korzystające z najnowszej konsoli Sony miały już okazję zagrać m.in. w Days Gone, God of War czy Ghost of Tsushima. Te tytuły już wcześniej zostały zaktualizowane, aby jeszcze lepiej działać na PS5. Nowa technologia Game Boost ma umożliwić wsteczną kompatybilność większej liczbie gier wydanych na PlayStation 4.

W materiale prezentowanym przez Sony widzimy kadry z Shadow of Colossus, który do tej pory nie został zaktualizowany pod kątem PS5. Fani gry mogą zatem spodziewać się, że także i ten tytuł będzie prezentował się lepiej na najnowszych konsolach. Na samym końcu materiału możemy zobaczyć także logo nowej technologii Sony. Poza uaktualnieniami gier, Sony pracuje także nad nowymi wersjami swoich tytułów na najnowszą konsolę.