Game Critics Awards 2019 rozdane. Poznaliśmy najlepsze gry targów E3 2019 – Cyberpunk 2077 w cieniu Final Fantasy VII Remake

Bez wątpienia pokaz CyberPunk 2077 na tegorocznych targach E3 skradł nasze serca, szczególnie gdy na scenie pojawił się Keanu „You're breathtaking” Reeves. To jednak nie wystarczyło, aby w oczach jury Game Critics Awards otrzymać najważniejsze wyróżnienia.

Game Critics Awards to nagrody ściśle powiązane z targami E3. Co roku jury składające się z kilkudziesięciu dziennikarzy należących do największych serwisów i portali na świecie ocenia i wspólnie wybiera najlepsze produkcje danego roku.

Należy pamiętać, że aby dana gra mogła zostać oceniona musi przede wszystkim zostać zaprezentowana na targach w danym roku oraz być dostępna w formie grywalnej, tak aby sędziowie mieli fizyczną możliwość sprawdzenia jej w akcji.

Choć wiele mówiło się o naszej rodzimej produkcji - Cyberpunk 2077, to okazuje się, że nawet obecność Keanu Reevesa nie pomogła CD Projekt RED zgarnąć najważniejszych nagród. Największym zwycięzcą targów E3 zostało Final Fantasy VII Remake wygrywając w aż trzech kategoriach, w tym w najważniejszej, dającej jej tytuł najlepszej gry targów E3 2019.

Na wyróżnienie zasługuje również Doom Eternal, który okazał się być najlepszą grą na PC i jednocześnie najlepszą grą akcji. Cyberpunk musi zadowolić się nagrodą pocieszenia w postaci specjalnego wyróżnienia za oprawę graficzną.

Pełna lista zwycięzców Game Critics Awards 2019 prezentuje się następująco:

Najlepsza gra E3 2019

Final Fantasy VII Remake

Najlepsza gra konsolowa

Final Fantasy VII Remake

Najlepsze RPG

Final Fantasy VII Remake

Najlepsze gra oryginalna (nowe IP)

The Outer Worlds

Najlepsza gra VR/AR

Phantom: Covert Ops

Najlepsza gra PC

Doom Eternal

Najlepsza gra akcji

Doom Eternal

Najlepszy sprzęt peryferyjny

Xbox Elite Wireless Controller Series 2

Najlepsza gra przygodowa/akcji

Watch Dogs: Legion

Najlepsze wyścigi

Crash Team Racing

Najlepsza gra sportowa

Pro Evolution Soccer 2020

Najlepsza strategia

John Wick Hex

Najlepsza gra rodzinna

Luigi's Mansion 3

Najlepszy tryb multiplayer

Call of Duty Modern Warfare

Najlepsza gra indie

12 Minutes

Najlepiej rozwijana gra

Destiny 2

Specjalne wyróżnienie za grafikę

Cyberpunk 2077