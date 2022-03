Game Pass od PlayStation. Czym jest Project Spartacus? Cena, premiera, gry. Wszystko co musisz wiedzieć

Sprawdzamy czym jest i co oferuje Project Spartacus, czyli odpowiedź PlayStation na Xbox Game Pass.

Nie da się ukryć, że po zdecydowanym zwycięstwie w ramach ósmej generacji konsol, Sony nieco osiadło na laurach. Japoński producent zlekceważył konkurencję i choć wciąż radzi sobie znakomicie, to obecnie sam z zazdrością spogląda na wyniki osiągane przez rywali, a w szczególności przez Microsoft.

Sony działa wyjątkowo chaotycznie w ramach dziewiątej generacji, a każda większa decyzja producenta wydaje się być reakcją na działania konkurencji, a nie dobrze zaplanowaną strategią. Idealnym przykładem takiego zachowania są choćby gry na wyłączność PlayStation 5. Jeszcze w okolicach premiery PS5, Jim Ryan – szef SIE (Sony Interactive Entertainment), twierdził, że jego firma (w przeciwieństwie do konkurencji) „wierzy w ideę generacji konsol”. Lider Sony chciał tym samym dać do zrozumienia, że koniecznie jest szybkie i silne rozdzielnie produkcji gier pomiędzy poszczególnymi generacjami (tutaj PS4 vs PS5). Zaledwie kilka miesięcy później, Jim Ryan jako jeden z pierwszych ogłosił, że wszystkie gry od wewnętrznych zespołów japońskiego producenta trafią nie tylko na PS5, ale również PS4. Taki los spotkał już Horizon Forbidden West oraz Gran Turismo 7, a w najbliższych miesiącach do tego grona dołączy God of War Ragnarok.

Lider SIE często było pytany również o „odpowiedź” jego firmy na Xbox Game Pass. Ryan z wyjątkowym uporem tłumaczył, że Sony nie jest zainteresowane takim modelem biznesowym, a poza tym ma już PS Plus i PlayStation Now. Nie powinno być dla nas wielkim zaskoczeniem, że już za parę dni może się okazać, iż Jim Ryan po raz kolejny zostanie pozbawiony wiarygodności. Coraz więcej wskazuje na to, że już niebawem Sony ujawni co kryje się pod nazwą Project Spartacus, o którym spekuluje się od miesięcy. Jeśli też jesteście ciekawi, to zebraliśmy dla was wszystkie najważniejsze informacje na temat usługi.

PlayStation Game Pass?

Project Spartacus będzie połączeniem PS Plus i PS Now (fot. Sony)

Czym tak naprawdę Project Spartacus? W dużym uproszczeniu ma być to usługa konkurencyjna dla Xbox Game Pass. Sony nie chce jednak tworzyć kopii rozwiązań Microsoftu, a jedynie wykorzystać maksymalnie potencjał swoich produktów i zaoferować klientom możliwość wyboru.

Project Spartacus połączy ze sobą rozwiązania istniejących już abonamentów firmy, a więc PlayStation Plus i PlayStation Now. Oznacza to, że będziemy mogli liczyć na comiesięczne darmowe gry, dostęp do usług sieciowych, liczne zniżki i promocje, ale także obszerny katalog produkcji dostępnych w ramach abonamentu. Nowa usługa będzie dostępna zarówno na konsolach PlayStation 4, jak i PlayStation 5. Możliwe jednak, że i posiadacze PC będą mogli skorzystać z Project Spartacus. Szczególnie, że PS Now jest obecnie dostępna nie tylko na konsolach Sony, ale również na komputerach.

Project Spartacus – cena i zawartość

Według najnowszych informacji, usługa abonamentowa, która obecnie skrywa się pod nazwą Project Spartacus dostępna będzie w trzech wariantach cenowych. W zależności od wybranego abonamentu, jego zawartość będzie się mocno różnić.

Essential – jest to podstawowy abonament w ramach Projektu Spartacus. W jego skład wejdą wszystkie dotychczasowe korzyści z PlayStation Plus, czyli możliwość rozgrywki online, darmowe gry każdego miesiąca oraz zniżki na zakupy w PS Store. Jego cena wyniesie najprawdopodobniej 10 dolarów (~ 43 zł).

– jest to podstawowy abonament w ramach Projektu Spartacus. W jego skład wejdą wszystkie dotychczasowe korzyści z PlayStation Plus, czyli możliwość rozgrywki online, darmowe gry każdego miesiąca oraz zniżki na zakupy w PS Store. Jego (~ 43 zł). Extra – drugi wariant Project Spartacus dorzuci do powyższych korzyści bogatą bibliotekę gier (na wzór Xbox Game Pass). Mało prawdopodobne jest jednak, aby do usługi trafiały gry od wewnętrznych zespołów Sony już w dniu premiery. Cena wariantu „Extra” wyniesie około 13 dolarów (~ 56 zł).

– drugi wariant Project Spartacus dorzuci do powyższych korzyści bogatą bibliotekę gier (na wzór Xbox Game Pass). Mało prawdopodobne jest jednak, aby do usługi trafiały gry od wewnętrznych zespołów Sony już w dniu premiery. (~ 56 zł). Premium – najdroższy wariant Projektu Spratacus zaoferuje wszystkie powyższe korzyści, a dodatkowo zawierać będzie rozszerzone wersje demonstracyjne (lub wersje trial nadchodzących gier od Sony), strumieniowe przesyłanie gier oraz bibliotekę klasycznych gier PlayStation (prawdopodobnie chodzi o tytuły z PSOne, PS2 i PS3). Jego cena wyniesie 16 dolarów (~ 69 zł).

Project Spartacus zaoferuje nam dostęp do bogatej biblioteki gier (fot. Sony)

Project Spartacus – kiedy premiera?

Project Spartacus to wciąż tylko nazwa kodowa usługi, która się za nią kryje. Możliwe jednak, że już w najbliższych dniach poznamy oficjalną nazwę nowego abonamentu od Sony, a także jego datę premiery. Wcześniej sugerowano, że do debiutu Projektu Spartacus może dość już wiosną 2022 roku.

Project Spartacus – gry

Project Spartacus z całą pewnością zaoferuje nam bogatą bibliotekę gier. PlayStation Now już teraz oferuje setki tytułów, a śmiało możemy założyć, że przynajmniej część z nich trafi nowej usługi już w dniu jej premiery. Jeśli dopiero zamierzacie rozpocząć swoją przygodę z PlayStation to może być najlepsza okazja do zapoznania się z najważniejszymi i najbardziej kultowymi produkcjami japońskiego producenta. God of War, Horizon Zero Dawn, seria Uncharted czy The Last of Us to tylko kilka tytułów, które z pewnością pojawią się w ramach Projektu Spartacus. Poniżej znajdziecie listę najciekawszych gier z PS Now, które z dużą dozą prawdopodobieństwa trafią również do Project Spartacus.

Batman: Arkham Origins

Battle Chasers: Nightwar

BioShock 2 Remastered

Black Mirror

Bloodborne

Darksiders II Deathinitive Edition

Darksiders III

Desperados III

DiRT 4

Dishonored

Dynasty Warriors 8

Everybody's Gone to the Rapture

Fallout 76

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Frostpunk: Console Edition

God of War

inFAMOUS Second Son

LittleBigPlanet 3

Mafia III

Mortal Kombat 11

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition

Red Dead Redemption

Red Dead Redemption: Undead Nightmare

Saints Row IV: Re-Elected

Shadow Warrior 3

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

The Last of Us

The Surge 2

Uncharted 3: Drake's Deception GOTY Edition

Vampyr

Warhammer: Vermintide 2

Yakuza 5

Do powyższego grona z pewnością trafią również Destiny 2 ze wszystkimi wydanymi do tej pory dodatkami (możliwe, że również ze znakomitą Królową-Wiedźmą). Sony niedawno zostało bowiem właścicielem legendarnego studia - Bungie. Choć deweloperzy wynegocjowali sobie sporo swobody, a marką Destiny wciąż w pełni należy do jej twórców, to trudno wyobrazić sobie sytuację, w której zabrakłoby Destiny 2 w ofercie Projektu Spartacus.

Do premiery usługi skrywanej pod nazwą Project Spartacus może dojść już tej wiosny (fot. Sony)

To na razie wszystko co wiemy na temat nowego abonamentu Sony, który kryje się pod nazwą Project Spratacus. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje, to od razu damy wam znać. Artykuł ten będzie stale aktualizowany.