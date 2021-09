Game Ready - co przynosi nowy sterownik Nvidia?

Posiadacze karty graficznych GeForce mogą już instalować nowy sterownik Game Ready. Nie tylko wprowadza obsługę nowych gier, ale dodaje wsparcie dla sześciu monitorów G-Sync.

Pełna nazwa nowego sterownika to NVIDIA GeForce Game Ready 471.96 WHQL. Jak podaje producent, w chwili obecnej GeForce Experience wspiera ponad 1000 gier, dzięki czemu jednym kliknięciem można je perfekcyjnie zoptymalizować. Teraz dochodzą do tego 24 produkcje. Są to:

Aliens: Fireteam Elite

Bless Unleashed

Blood of Heroes

Car Mechanic Simulator 2021

Doki Doki Literature Club Plus!

Draw & Guess

Faraday Protocol

Final Fantasy

Final Fantasy III

Ghost Hunters Corp

Golf With Your Friends

GrandChase

Humankind

King’s Bounty II

Madden NFL 22

Mini Motorways

Psychonauts 2

Quake Remastered

SAMURAI WARRIORS 5

Supraland

The Great Ace Attorney Chronicles

The Walking Dead: Onslaught

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

W ostatnim czasie sześć nowych wyświetlaczy otrzymało certyfikat G-SYNC. Są to następujące urządzenia:

EVE Spectrum ES07D03

Lenovo G27Q-20

MSI MAG321QR

Philips OLED806

ViewSonic XG250

Xiaomi O77M8-MAS

Jak i poprzednie sterowniki, także i ten naprawia kilka problemów. Na liście poprawek znajdziemy likwidację buga sprawiającego, że w niektórych grach pojawiało się opóźnienie przy 8-bitowej kolorystyce, naprawę problemów związanych z monitorem Samsung Odyssey G9 i inne. Wciąż jednak pozostały pewne rzeczy do naprawy, związane z takimi grami jak Deathloop, Battlefield V, Tom Clancy’s The Division 2 oraz oglądaniem klipów w serwisie YouTube.

Źródło: Nvidia

