GameON Summer Festival - wakacyjne święto graczy już niebawem!

Odbywający się w dniach 22-23 czerwca 2019 r. GameON to już piąta edycja znanej i popularnej nie tylko w Kielcach imprezy dla graczy. W tym roku GameON przeistoczył się jednak w GameON Summer Festival, ponieważ oprócz masy atrakcji dla graczy, organizatorzy zaplanowali także koncerty, strefy aktywnego wypoczynku, transmisję gali Fame MMA, festiwal Food Trucków i wiele innych atrakcji.

O GameON

No dobrze, ale zostańmy przy gamingu, ponieważ to właśnie z myślą o graczach powstał GameON. Na mapie Polski znaleźć możemy kilka absolutnie topowych wydarzeń dedykowanych graczom, jak choćby poznańskie PGA oraz katowicki IEM, ale z pewnością znajdzie się miejsce dla jeszcze jednego, który ma ambicje powalczyć z najlepszymi. I tu do akcja wkracza GameON Summer Festival, który ma być połączeniem obu tych wydarzeń, z jednej strony zachowując targowy charakter z wystawcami sprzętu gamingowego, a z drugiej gwarantując mnóstwo e-sportu, zarówno amatorskiego, jak i profesjonalnego. Już od progu przywita Was wielka scena, na której przez dwa dni pierwszego weekendu lata będą się odbywały różnego rodzaju eventy, turnieje, konkursy, no i oczywiście koncerty.

Turniej GG League

Jeśli gry to Wasza największa pasja, koniecznie zajrzyjcie na międzynarodowy turniej GG League w CS:GO, w którym do walki staną takie zespoły, jak Izako Boars, AKOPA, Dracarys, Gamer Legion i Tricked Esport (a już wkrótce organizatorzy ogłoszą dwie kolejne znane drużyny). No dobra, oglądanie turniejów z udziałem najlepszych to z pewnością świetna zabawa, ale może wziąć sprawy we własne ręce i samemu stanąć do jakiejś rywalizacji? A jest w czym wybierać i z pewnością znajdziecie tu tytuły, w których czujecie się mistrzami.

Strefy turniejowe LoL i Fighting Games Challenge

Zacznijmy od League of Legends, którego nikomu przedstawiać nie trzeba, bo to absolutnie kultowy już klasyk, przyciągający miliony graczy na świecie. Sponsorem strefy turniejowej League of Legends została firma Manta, która ufundowała nagrody w postaci akcesoriów gamingowych. Nasz rodzimy producent sprzętu elektronicznego i gamingowego objął również patronatem dwie inne gry, a mianowicie Tekken 7 i Mortal Kombat 11. Jeżeli zatem czujecie się na siłach, aby powalczyć w wirtualnym świecie „na śmierć i życie” o miano najlepszego fightera, to koniecznie zapiszcie się do udziału w turniejach. Manta przygotowała dla Was kilkadziesiąt nagród głównych oraz setki nagród pocieszenia. Cała strefa Fighting Games Challenge będzie składała się z trzech tytułów: Tekken 7, Mortal Kombat 11 i Soul Calibur VI.

Rozgrywki CS:GO, APEX i Rocket League

To oczywiście nie koniec, bo czym byłby GameON bez APEX? Patronat nad turniejem sprawuje w tym roku Bloody, które przy okazji zadba o akcesoria niezbędne do dobrej komunikacji i precyzyjnych ruchów, spełniające wysokie wymagania tej dynamicznej drużynowej rozrywki. Zwycięzcy otrzymają zaś akcesoria gamingowe, które z pewnością przyczynią się do dalszego szlifowania umiejętności. Na stoiskach takich wystawców, jak Komputronik Gaming czy Alsen.pl, nie zabraknie też turniejów w inne popularne gry sieciowe, choćby CS:GO czy Fortnite! Jest też nieśmiertelny Rocket League, w którym wystarczy tylko wepchnąć samochodem wielką piłkę do bramki przeciwnika - prościzna, prawda? W takim razie koniecznie pokażcie swoje umiejętności i powalczcie o nagrody od firmy Cooler Master. Akcesoria od tego producenta idealnie nadają się do szybkich i dokładnych ruchów, niezbędnych do świętowania triumfów w Rocket League.

Puchar Polski Wirtualnych Klubów FIFA 19

A skoro o piłce mowa, to nie może zabraknąć FIFY. Ta absolutnie najpopularniejsza piłkarska gra świata będzie dostępna w strefie walki o Puchar sekcji e-sportowej Korony Kielce, co oznacza, że macie okazję pokazać wszystkim wirtualną piłkę na najwyższym poziomie. Być może będzie to Wasz pierwszy krok do profesjonalnego gamingu? Nagrody w postaci koszulek, piłek i innych gadżetów, które ucieszą każdego fana klubowej piłki nożnej, przygotował klub piłkarski Korona Kielce. Dodatkowo na miłośników footballu czeka również Puchar Polski Wirtualnych Klubów FIFA 19 w trybie 11v11.

Stanowiska free2play na 150 osób

Każdy, kto uważa natomiast, że jest tak dobry, iż nie musi udowadniać swoich umiejętności w turniejach, znajdzie coś dla siebie w strefie wolnego grania, gdzie jak zapewniają organizatorzy pograć będzie można na ponad 150 specjalnie przygotowanych stanowiskach komputerowych. Zajrzyjmy zatem do stref poszczególnych producentów - marki Ubisoft nie trzeba nikomu przedstawiać, ponieważ większość graczy zna takie tytuły, jak Rainbow 6 Siege, The Division 2, Far Cry czy Assassin’s Creed: Odyssey. I chociaż są one na rynku już od pewnego czasu, to z pewnością znajdą się osoby, które nie miały jeszcze okazji osobiście sprawdzić ich w akcji - szczególnie polecamy tę ostatnią, ponieważ zapewnia dziesiątki godzin fantastycznej zabawy na olbrzymiej mapie w starożytnej Grecji.

Mało? To musicie wiedzieć, że swoją strefę będzie miała także Cenega, gdzie znajdziecie Total War: Three Kingdoms oraz wciąż świeżutkie Rage 2. Ten ostatni tytuł mocno nas wszystkich zaskoczył, ponieważ okazał się naprawdę solidną produkcją z dynamicznie prowadzoną akcją i dużą swobodą działania. Dodatkowo na stoisku Cenega będzie można zagrać w Team Sonic Racing oraz Crash Team Racing Nitro-Fueled, który swoją premierę będzie mieć właśnie na GameON Summer.

CDP na GameON Summer pokaże z kolei znany i lubiany Farming Simulator, PixARK oraz świetne Kingdom Come: Deliverance. Zróżnicowanie gier będzie zatem bardzo duże, wszystko po ty, by trafić w gusta miłośników różnych gatunków gier. Oczywiście na stoiskach wystawców znajdziecie także wspomniane już CS:GO, Fortnite czy APEX Legends, ale strefa free 2 play ma być odskocznią od tych najpopularniejszych tytułów, które goszczą na wszystkich imprezach gamingowych i niektórym osobom mocno się już przejadły.

Dziesiątki wystawców

Gaming wymaga dobrego sprzętu, ale warto wiedzieć, że “dobry” nie zawsze oznacza “drogi”. Na GameON Summer Festival stoiska będą miały takie firmy, jak AMSO i Używki.Expert, posiadające w swojej ofercie wysokiej klasy używany sprzęt, który spokojnie “pociągnie” nawet najnowsze gry. Chcecie przekonać się, jak zaoszczędzić kilka tysięcy złotych i zbudować wydajną gamingową jednostkę? Koniecznie odwiedźcie stoiska Używki.Expert i AMSO.

A jeżeli uważacie, że nowe gry to tylko grafika, muzyka i efekty specjalne, to na GameON znajdziecie również dużo prawdziwego gamingowego „mięsa”. Otóż w strefie retro stworzonej przez ekipę z Forge of Gamers będziecie mogli zapoznać się z kultowymi konsolami i komputerami z ubiegłego wieku, bo przecież Sega, Nintendo i Atari to praojcowie dzisiejszych konsol, a kierunek dla dzisiejszych pecetów wyznaczyły Amiga, Spectrum i Commodore. Jest to najlepsza okazja, aby zobaczyć jak wyglądały początki elektronicznej rozrywki, poznać gry, w jakie grali wasi rodzice, a także historię konsol i gier wideo.

Na miejscu nie może zabraknąć także producentów sprzętu gamingowego, którzy będą kusić atrakcyjnymi ofertami i niskimi cenami na swoje produkty. Tak, GameON to najlepsza okazja do tego, aby zakończyć rok szkolny z uśmiechem na twarzy i w nagrodę za ciężką pracę zaopatrzyć się w nowy gamingowy sprzęt. I tak, w strefie EXPO znajdziemy jednego z najbardziej znanych producentów sprzętu dla graczy w Polsce i na świecie, czyli firmę Patriot Viper Gaming. Zaprezentuje on nie tylko swoje najpopularniejsze produkty, ale także kilka nowości, które do tej pory można było zobaczyć wyłącznie na niedawno zakończonym Computex 2019. Patriot Viper Gaming zadba również o dobrą zabawę i przygotuje dedykowane graczom stoiska gamingowe wyposażone w najnowsze i najlepsze produkty, które ucieszą każdego miłośnika gier komputerowych. Co więcej, targi GameON to idealny moment, aby zapoznać się z nowościami – myszy V550 i V551 przylecą na stanowiska producenta prosto z fabryki! A jeżeli chcecie uzbroić swoje gamingowe jednostki w inne produkty, to warto zapoznać się z ofertą Patriot Viper Gaming w zakresie dysków SSD czy pamięci RAM.

Swoje fotele zaprezentuje również Xthrone, gdzie będzie można przekonać się jak wygodne mogą być wielogodzinne sesje przed komputerem. Warto zostać do końca imprezy, ponieważ Xthrone zapowiedział wyprzedaż ekspozycji w rewelacyjnych cenach pod koniec eventu.

Koniecznie odwiedzić trzeba także stoisko Komputronik Gaming oraz firm Crucial i Ballistix. Nie zabraknie świetnych konkursów w których do wygrania będą pamięci RAM oraz dyski SSD. A jakości wykonania i szybkości podzespołów od producentów Crucial i Ballistix przedstawiać nie trzeba, ponieważ z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością, a także uznaniem ekspertów.

Na stoisku Alsen znajdziecie z kolei rewelacyjne produkty od Genesis i GoodRam. Jeżeli poszukujecie dobrych słuchawek, myszy i klawiatur to nie możecie przejść obok produktów Genesis obojętnie. Natomiast GoodRam od lat dostarcza na rynek wydajne komponenty do gamingowych jednostek, dlatego nie możecie ominąć stoiska rodzimego producenta dysków SSD i pamięci RAM. Koniecznie sprawdźcie także co będzie się działo na stoisku NTT z komputerami Hiro. Być może to właśnie idealny moment na zmianę całego komputera?

Ponieważ na GameON Summer nie zabraknie dobrych, sieciowych gier, dlatego też nie zabraknie jednego z największych na świecie producentów m.in. routerów, czyli TP-Link. Na specjalnie przygotowanym stoisku będzie można poznać produkty marki TP-Link ze świetnym, dedykowanym graczom, routerem TP-Link Archer C5400X na czele. Co więcej? To tu, dzięki strefie relaksu z powerbankami TP-Link, będziecie mogli odpocząć i naładować swoje telefony komórkowe oraz pograć na specjalnie przygotowanych stanowiskach komputerowych.

Swoje produkty, wśród których znajdują się m.in. zasilacze, obudowy oraz zestawy chłodzące do obudów i procesora zaprezentuje także LC-Power. Na pewno w ofercie producenta zza Odry, oferującego słynną niemiecką jakość wykonania, znajdziecie chłodzenie lub zasilacz, który będzie idealnie nadawać się do modernizacji swojego komputera. A skoro przywołaliśmy do tablicy komputery, to swoje gamingowe jednostki pokaże również Optimus. Warto przyjrzeć się bliżej ofercie rodzimego producenta komputerów i zastanowić się, czy nie wybrać dla siebie któregoś z optymalnie skonfigurowanych jednostek gamingowych.

Szczegóły i ceny biletów

Każdy gracz, który odwiedzi GameON Summer w Kielcach, znajdzie coś dla siebie. Jeżeli nie mieliście okazji odwiedzić jeszcze GameON, to najwyższa pora przekonać się na własnej skórze, ile fantastycznych rzeczy przygotowały w tym roku Targi Kielce. Bo w tym roku GameON Summer będzie najlepszym festiwalem przywitania lata w Polsce.

Bilety w atrakcyjnej cenie 30 PLN za jeden dzień lub 50 PLN za dwudniowy karnet można już nabyć na stronie imprezy - TUTAJ.

● Nazwa wydarzenia: GameON Summer

● Miejsce wydarzenia: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

● Data wydarzenia: 22 – 23 czerwca 2019 r.

● Sobota 22.06.2019 r.: 10:00 – 20:00 (gala FameMMA w godz. 19:00 - 23:00)

● Niedziela 23.06.2019 r.: 10:00 – 18:00

● Bilet Sobota - 30zł brutto

● Bilet Niedziela - 30 zł brutto

● Bilet Karnet - 50zł brutto

● Bilety już do kupienia na: gameon-kielce.pl