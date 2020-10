Gamedev po polsku w książce "Tworzyć gry". Premiera już niebawem

Zainteresowani gamedevem? Jeśli tak, to już niebawem będziecie mogli o nim poczytać w książce "Tworzyć gry".

Jeśli kochacie gry wideo i jesteście ciekawi jak powstają, to z pewnością zainteresuje was książka autorstwa Patryka Polewiaka - "Tworzyć gry".

Patryk Polewiak to doświadczony menedżer, producent i projektant gier, który w trakcie swojej kariery współpracował m.in. z Bloober Team i One More Level. Co więcej, jako założyciel studia Polyslash ma już na koncie bardzo udaną produkcję - „We. The Revolution”. Autora książki "Jak Tworzyć" mogliście również spotkać jako wykładowcę na licznych konferencjach, m.in.: Digital Dragons, Women in Technology czy Krajowej Konferencji Wytwarzania Gier.

"Tworzyć gry" skupia się na samym gamedevie. Patryk Polewiak wraz z innymi specjalistami z branży - grafikami, programistami, scenarzystami, dzielą się wiedzą zza kulis powstawania gier i podpowiadają jak rozpocząć swoją przygodę w tej dziedzinie.

Książka "Jak Tworzyć", wydana nakładem wydawnictwa Insignis, trafi do sprzedaży 28 października. Przedsprzedaż już ruszyła i swój egzemplarz możecie zamówić m.in. tutaj.

Zobacz również: Blizzard kończy ze wsparciem dla Starcraft 2