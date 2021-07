Games with Gold - gry na sierpień potwierdzone

Microsoft potwierdził wszystkie tytuły, które pojawią się w sierpniu w ramach Games with Gold.

Microsoft potwierdził wszystkie tytuły, które pojawią się w sierpniowym Games with Gold. Posiadacze subskrypcji Xbox Live Gold oraz Xbox Game Pass Ultimate zagrają w przyszłym miesiącu w cztery gry w ramach abonamentu.

Od 1 sierpnia dostępny będzie tytuł Lost Planet 3, czyli strzelanka TPP w klimacie science-fiction oraz Darksiders III, świetna kontynuacja serii, w której głównymi bohaterami są Jeźdźcy Apokalipsy.

Druga połowa sierpnia rozpocznie się od udostępnienia nieco mniej znanych produkcji. W Games with Gold pojawi się bijatyka 2D Garou: Mark of the Wolves oraz platformówka Yooka-Laylee.

Gry dostępne w ramach Games With Gold w sierpniu 2021

Lost Planet 3 - od 1 do 15 sierpnia

- od 1 do 15 sierpnia Darksiders III - od 1 do 31 sierpnia

- od 1 do 31 sierpnia Yooka-Laylee - od 16 sierpnia do 15 września

- od 16 sierpnia do 15 września Garou: Mark of the Wolves - od 16 do 31 sierpnia

