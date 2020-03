Games with Gold kwiecień 2020 - Microsoft zaprezentował listę darmowych gier

Microsoft, jak co miesiąc, opublikował listę darmowych gier, które będą dostępne dla abonentów usługi Xbox Live Gold. W kwietniu możemy liczyć na ciekawy i zróżnicowany zestaw.

Bezapelacyjnie największą produkcją miesiąca jest Project CARS 2, czyli jedna z najciekawszych obecnie gier wyścigowych na rynku. Gracze mają do swojej dyspozycji ponad 180 pojazdów (podzielonych na 28 kategorii), którymi mogą się ścigać na blisko 140 trasach. Dodajmy do tego mnóstwo trybów zabawy i moduł sieciowy, a maluje nam się obraz tytułu idealnego dla fanów motosportu. Project CARS 2 zadebiutuje już jutro i będzie dostępne za darmo do końca kwietnia, na konsoli Xbox One.

Również 1 kwietnia zostanie udostępniona klasyczna gra rpg - Fable Anniversary, która będzie dostępna do 15 kwietnia, zarówno na Xbox One, jak i Xbox 360.

W połowie miesiąca, na posiadaczy abonamentu Xbox Live Gold czekają kolejne atrakcje w postaci gier Knights of Pen and Paper Bundle oraz Toybox Turbos. Pierwsza z nich to zbiorcze wydanie dwóch części ciekawej, turowej gry rpg w stylu retro. Toybox Turbos, to natomiast produkcja inspirowana kultowymi Micro Machines, w której ścigamy się zabawkowymi samochodami po niezwykłych trasach złożonych m.in. z klocków. Obydwie produkcje zostaną udostępnione za darmo już 16 kwietnia.

Games with Gold kwiecień 2020:

Project CARS 2 – gra dostępna pomiędzy 1 – 30 kwietnia na konsoli Xbox One.

Knights of Pen and Paper Bundle – gra dostępna pomiędzy 16 kwietnia - 15 maja na konsoli Xbox One.

Fable Anniversary – gra dostępna pomiędzy 1 – 15 kwietnia na konsoli Xbox 360 oraz we wstecznej kompatybilności na konsoli Xbox One.

Toybox Turbos – gra dostępna pomiędzy 16 - 30 kwietnia na konsoli Xbox 360 oraz we wstecznej kompatybilności na konsoli Xbox One.

źródło: xbox.com