Games with Gold sierpień 2019 - Microsoft stawia na swoje największe hity

Przedstawiciele Microsoftu opublikowali właśnie listę gier, które trafią do abonentów usługi Xbox Live Gold w nadchodzącym miesiącu.

Microsoft nie oszczędza na użytkownika swoich konsol i w nadchodzącym miesiącu otrzymamy szereg znakomitych tytułów. Możliwe, że mamy do czynienia z najmocniejszym zestawem gier w ramach Games with Gold w historii usługi.

Już jutro użytkownicy konsol Xbox One będą mogli pobrać jedną z najlepszych gier dostępnych na wyłączność Microsoftu, czyli Gears of War 4. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w ten tytuł, to teraz macie ku temu znakomitą okazję, szczególnie, że już niebawem zadebiutuje kolejna odsłona serii - Gears 5. Tego samego dnia co GoW 4, abonenci Games with Gold otrzymają kultowego już hack&slasha - Torchlight (dostępnego na Xbox 360 oraz Xbox One w ramach kompatybilności wstecznej).

W połowie miesiące, a dokładnie 16 sierpnia do usługi dołączą gry: Forza Motorsport 6 oraz Castlevania: Lords of Shadow. Pierwszy tytuł pomimo kilku lat na rynku wciąż prezentuje się znakomicie i z pewnością będzie gratką dla sympatyków wyścigów. Castlevania: Lords of Shadow to z kolei znakomita, choć niedoceniona gra akcji, bazująca na nieśmiertelnej serii gier Castelvania.

Jak oceniacie ofertę Microsoftu na sierpień? Znaleźliście coś dla siebie? Szczerze mogę polecić Gears of War 4 (szczególnie w kooperacji) oraz Castlevania: Lords of Shadow, choć dzisiaj oprawa graficzna produkcji może już nieco razić.