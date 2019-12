Games with Gold styczeń 2020 - solidne rozpoczęcie nowego roku w wykonaniu Microsoftu

Microsoft przedstawił nam listę gier, które subskrybenci usług Xbox Live Gold bądź Xbox Game Pass Ultimate otrzymają w styczniu.

Microsoft postanowił godnie wejść w nowy rok i już pierwszego stycznia, bez żadnych dodatkowych opłat, będziemy mogli pobrać grę Styx: Shards of Darkness - autorstwa francuskiego studia Cyanide. Styx: Shards of Darkness to udana skradanka w świecie fantasy, w której wcielamy się w tytułowego Goblina Styxa. Tego samego dnia otrzymamy kultową już bijatykę Tekken 6, która pierwotnie zadebiutowała na konsoli Xbox 360 w 2007 roku.

Zgodnie z tradycją, w połowie miesiąca otrzymamy dwie kolejne produkcję. Pierwsza z nich to Batman: The Telltale Series, czyli epizodyczna gra przygodowa od studia Telltale Games, które niedawno powróciło do "żywych" i zapowiedziało The Wolf Among Us 2. Szesnastego stycznia Batmanowi towarzyszyć będą bohaterowie z uniwersum Gwiezdnych Wojen w zabawnej, "klockowej" adaptacji - LEGO Star Wars II: The Original Trilogy.

Dokładna oferta Games with Gold na styczeń 2020 wygląda następująco:

Styx: Shards of Darkness – gra dostępna pomiędzy 1 – 31 stycznia na konsoli Xbox One.

Batman: The Telltale Series – gra dostępna pomiędzy 16 stycznia - 15 lutego na konsoli Xbox One.

Tekken 6 – gra dostępna pomiędzy 1 – 15 stycznia na konsoli Xbox 360 oraz we wstecznej kompatybilności na konsoli Xbox One.

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy – gra dostępna pomiędzy 16 - 31 stycznia na konsoli Xbox 360 oraz we wstecznej kompatybilności na konsoli Xbox One.

źródło: Microsoft