Games with Gold wrzesień 2019 - Lekka zadyszka Microsoftu

Microsoft ujawnił listę gier, które będą dostępne we wrześniu dla subskrybentów usług Xbox Live Gold.

Microsoft zaprezentował w zeszłym miesiącu naprawdę mocne zestawienie z m.in. Gears of War 4 i Forza Motorsport 6. Niestety, jak można było się spodziewać, we wrześniu lista gier dostępnych w ramach Games with Gold nie prezentuje się już tak imponująco.

Największa gwiazdą wrześniowego zestawienia jest zdecydowanie Hitman: The First Complete Season autorstwa studia IO Interactive. W skład tego wydania zbiorczego wchodzi prolog oraz sześć odcinków z przygodami legendarnego Agenta 47. Hitman będzie dostępny już 1 września, ale jedynie na konsolach Xbox One. Tego samego dnia w Games with Gold zadebiutuje trzecioosobowa strzelanka Earth Defense Force 2025. Gra będzie dostępna zarówno na najnowszym sprzęcie Microsoftu, jak również na Xboxie 360.

W połowie miesiąca posiadacze abonamentu Xbox Live Gold otrzymają dodatkowo grę przygodową - We Were Here oraz klasyczną bijatykę - Tekken Tag Tournament 2.

Hitman: The First Complete Season – gra dostępna pomiędzy 1 – 31 września na konsoli Xbox One.

– gra dostępna pomiędzy 1 – 31 września na konsoli Xbox One. We Were Here – gra dostępna pomiędzy 16 września - 15 października na konsoli Xbox One.

– gra dostępna pomiędzy 16 września - 15 października na konsoli Xbox One. Earth Defense Force 2025 – gra dostępna pomiędzy 1 – 15 września na konsoli Xbox 360 oraz we wstecznej kompatybilności na konsoli Xbox One.

– gra dostępna pomiędzy 1 – 15 września na konsoli Xbox 360 oraz we wstecznej kompatybilności na konsoli Xbox One. Tekken Tag Tournament 2 – gra dostępna pomiędzy 16 - 31 września na konsoli Xbox 360 oraz we wstecznej kompatybilności na konsoli Xbox One.

Microsoft dostał we wrześniu zadyszki, co bezlitośnie wykorzystało Sony. Śmiało możemy stwierdzić, że w nadchodzącym miesiącu PlayStation Plus prezentuje sie zdecydowanie lepiej od Games with Gold. Zgadzacie się ze mną?