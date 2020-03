Gamescom 2020: Opublikowano listę wystawców, jednak brakuje na niej Sony

Organizatorzy największych europejskich targów gier - Gamescom, zaprezentowali listę firm, które w tym roku zawitają do Kolonii. Niestety, próżno na niej szukać Sony.

Tegoroczne targi Gamescom w Kolonii odbędą się w dniach 25 - 29 sierpnia, organizatorzy imprezy ujawnili właśnie listę pierwszych wystawców. Znajdziemy na niej takich producentów, jak m.in: Microsoft, Nintendo, Ubisoft czy CD Projekt RED, którzy z cała pewnością pojadą do Niemiec promować Cyberpunk 2077. Niestety, póki co, brakuje tam Sony, co jest niemałym zaskoczeniem, wszak japoński producent już wcześniej odwołał swój występ na innej ogromnej imprezie - E3 2020.

Czy również w Kolonii zabranie pokazu Sony? Tego nie możemy być pewni, bowiem, jak potwierdzili organizatorzy wydarzenia, opublikowana dzisiaj lista wystawców nie jest kompletna. Warto tu przypomnieć, że choć w zeszłym roku japoński producent opuścił E3, to już na Gamescomie był obecny. Biorąc pod uwagę nadchodzącą premierę PlayStation 5 i datę samych targów, to trudno wymarzyć sobie lepsze miejsce i czas do promocji nowego urządzenia. Miejmy nadzieję, że podobnego zdania będzie również Sony.

Jeśli planujecie w tym roku wyjazd do Kolonii na targi Gamescom, to i tak nie będziecie rozczarowani, swój udział w imprezie potwierdzili już:

Astragon Entertainment

Bandai Namco Entertainment

Bethesda Softworks

Capcom Entertainment

CD Projekt RED

Electronic Arts

ESL Gaming

Kalypso Media

Koch Media

MediaMarkt

Microsoft / Xbox

My.com

NCSOFT

Nintendo

Sega

THQ Nordic

Twitch

Ubisoft

Wargaming

Alternate

Aorus (Gigabyte)

BenQ

Caseking

Corsair

Kingston Technology

Medion

Omen

Samsung

Trust

Oczywiście, w obliczu epidemii koronawirusa, mogą pojawiać się obawy co do organizacji tegorocznego Gamescomu. Jednak ze względu na odległą datę startu imprezy, możemy żywić nadzieję, że globalna sytuacja z koronawirusem zostanie opanowana. Przypomnijmy tylko, że prace nad E3 2020, które odbywają się znacznie wcześniej, idą pełną parą.

źródło: twitter.com