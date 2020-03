Gamescom 2020 odbędzie się pomimo pandemii koronawirusa

Organizatorzy Gamescomu ogłosili, że nadchodzące wydarzenie odbędzie się „przynajmniej w cyfrowej formie”.

Z powodu panującej pandemii wirusa COVID-19, wszystkie nadchodzące imprezy kulturalne i sportowe zostały odwołane. Prawie wszystkie.

Gmescom jest jednym z największych wydarzeń gamingowych roku i za każdym razem przyciąga tysiące zainteresowanych ludzi. Ci, którzy nie mogą pojawić się na nim osobiście, mogą wykupić cyfrowe bilety i śledzić transmisje na żywo. To właśnie było inspiracją dla tegorocznej imprezy.

Organizatorzy ogłosili właśnie, że prace nad Gamescom 2020 idą pełną parą i jeśli wydarzenie nie będzie mogło się odbyć w planowanym miejscu, to zostanie całkowicie przeniesione do sieci. Przygotowania do realizacji takiego scenariusza już trwają. Według informacji, zachowany zostanie pierwotny plan z uwzględnieniem wszystkich paneli i spotkań z gośćmi. Darmowe panele będą ogólnie dostępne, natomiast płatne wejdą w skład cyfrowych biletów. Jeśli wydarzenie odbędzie się jedynie w formie transmisji, to opłata za dotychczas zakupione bilety zostanie w całości zwrócona.

Podobnie wygląda organizacja Devcom 2020, który odbędzie się pomiędzy 22 a 24 sierpnia. Ze szczegółami oświadczenia można zapoznać się na oficjalnej stronie imprezy.

Gamescom 2020 planowo powinien odbyć się w Kolonii w dniach 25 - 29 sierpnia.

źródło: gematsu.com