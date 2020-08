Gamescom 2020 - poznaliśmy najlepsze gry targów, Cyberpunk 2077 doceniony

Choć tegoroczne targi Gamescom znacznie różnią się od poprzednich edycji, to twórcy postanowili oddać hołd tradycji i wręczyli nagrody dla najlepszych produkcji. Największym zwycięzcą targów okazał się Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 najlepszą grą targów Gamescom 2020

Organizatorzy targów Gamescom przyzwyczaili nas już do tego, że co roku wręczają nagrody dla najlepszych i najciekawszych gier zaprezentowanych w Kolonii. Nie inaczej jest i w tym rok. Gamescom Awards zostały wręczone, a wśród docenionych produkcji prym wiedzie Cyberpunk 2077 do CD Projekt RED. Grze polskiego studia udało się zdobyć aż 6 statuetek.

Pełna lista nagrodzonych tytułów prezentuje się następująco:

Najlepsza przygodowa gra akcji - Watch Dogs: Legion

Najlepsza gra akcji - Star Wars: Squadrons

Najlepszy "indyk" - Curious Expedition 2

Najlepsza gra na konsole Xbox One - Tell Me Why

Najlepsza gra multiplayer - Operation: Tango

Najlepsza gra na Nintendo Switch - Little Nightmares

Najlepsza gra na PlayStation 4 - Cyberpunk 2077

Najlepsza gra rodzinna - KeyWe

Najlepiej wspierana gra - Borderlands 3

Najlepsza gra na PC - Cyberpunk 2077

Najlepsza gra wyścigowa - DiRT 5

Najlepszy remaster - Mafia: Edycja Ostateczna

Najlepszy RPG - Cyberpunk 2077

Najlepszy symulator - Project CARS 3

Najlepsza gra sportowa - Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Remastered

Najlepsza gra strategiczna - Humankind

Najlepsza gra oryginalna - Voidtrain

Najlepsza zapowiedź - Unknown 9

Najlepszy line-up gier - Bandai Namco

Najlepszy zwiastun - Cyberpunk 2077

Najlepsze show - World of Tanks

Najbardziej pożądana gra - Cyberpunk 2077

Najbardziej pożądany sprzęt - Xbox Series X

Najlepsza gra targów Gamescom 2020 - Cyberpunk 2077

Jak widać, pomimo licznych zawirowań i opóźnień, Cyberpunk 2077 to wciąż najbardziej pożądana obecnie gra na rynku. Czy twórcom uda się spełnić nadzieje graczy? O tym przekonamy się już za niecałe trzy miesiące. Cyberpunk 2077 zadebiutuje dokładnie 19 listopada na PC, PlayStation 4 i Xbox One. W późniejszym terminie produkcja trafi również na PS5 i Xbox Series X. Więcej informacji na temat gry znajdziecie w naszym zbiorczym materiale.

