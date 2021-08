Gamescom 2021 zaczyna się już dziś. Sprawdź, co, kiedy i gdzie oglądać. Harmonogram transmisji

Koniec oczekiwania, Gamescom 2021 - największe europejskie targi gier powracają. Sprawdź, kiedy, jak i gdzie możesz obejrzeć zapowiedzi i prezentacje największych producentów i gier.

Europa ponownie staje się "sercem" światowego gamingu. Targi Gamescom powracają do nas w glorii i chwale. Choć, niestety, ponownie dostępne będą tylko online, to rozmachem mają przyćmić wszystko co do tej pory widzieliśmy. Czekają na nas trzy pełne wrażeń dni, wypełnione prezentacjami zupełnie nowych gier, jak również tych, których zapowiedzi już się odbyły. Podczas Gamescom 2021 nie zabraknie największych producentów i deweloperów w branży, a także trailerów, gameplay'ów i wielu innych atrakcji.

Gamescom 2021 – kiedy odbywają się targi?

Gamescom 2021 odbędzie się oficjalnie w dniach 25 – 27 sierpnia, jednak już dzisiaj (24 sierpnia) możemy liczyć się pierwsze pokazy gier. Początek targów należeć będzie do Bungie i Microsoftu. Stream twórców Destiny rozpocznie się już o 18:00 czasu polskiego, natomiast pokaz dla fanów konsol Xbox wystartuje o 19:00.

Gamescom 2021 – kto pojawi się na targach i czego możemy oczekiwać

Swoją obecność na Gamescom 2021 potwierdziło już ponad 50 producentów gier, w tym: Microsoft (Xbox), Bethesda, Bungie, Techland, Activision, Electronic Arts, Konami, Sega, Ubisoft, Koch Media, Bandai Namco, oraz Warner Bros. Oprócz tego możemy liczyć na pokazy wielu innych, mniejszych zespołów deweloperskich w ramach wydarzeń: Future Games Show oraz Gamescom Awesome Indies.

Czego możemy oczekiwać? Mnóstwa nowych materiałów, a przy tym zapowiedzi wielu nowych gier. Największe nadzieje gracze wiążą z wydarzeniem Gamescom Opening Night Live, podczas którego mamy zobaczyć aż 40 nowych gier. Bohaterem targów może zostać Capcom, który ponoć szykuje się do zapowiedzi Resident Evil 4 Remake. Z kolei popularna seria Saints Row może doczekać się nowej odsłony w postaci pełnoprawnego reboota całego cyklu. Z całą pewnością nie zawiedzie nas również Microsoft, który obiecał nam nowe materiały z już zapowiedzianych gier (a trochę ich jest), jak również nowe informacje na temat premier w Xbox Game Pass.

Gamescom 2021 - co, kiedy i gdzie oglądać. Pełen harmonogram transmisji

Poniżej znajdziecie pełen harmonogram transmisji targów Gamescom 2021. Znajdziecie tu wszystkie informacje odnośnie targów i wydarzeń: daty i godziny poszczególnych transmisji, gdzie i jak oglądać je online oraz czego możemy się spodziewać.

Gamescom 2021 – Destiny 2 Showcase (Bungie)

Destiny 2 Showcase (fot. Bungie)

Data i godzina: Wtorek, 24 sierpnia 2021 r., godzina 18:00 (tzw. pre-show zacznie się o 17:00)

Wtorek, 24 sierpnia 2021 r., godzina 18:00 (tzw. pre-show zacznie się o 17:00) Gdzie oglądać: Destiny 2 Showcase będzie transmitowany na żywo w serwisie Twitch.

Destiny 2 Showcase będzie transmitowany na żywo w serwisie Twitch. Czego możemy się spodziewać: Bungie szykuje się do wielkiej zapowiedzi dla fanów marki Destiny, o co może chodzić? Najprawdopodobniej o zupełnie nowy dodatek - „The Witch Queen” oraz zapowiedź nowości, które wprowadzi kolejny sezon - „Season of the Lost”. Możliwe, że otrzymamy również pierwsze informacje na temat crossovera z serią Halo (którą początkowo tworzyło studio Bungie) z okazji 30-lecia studia.

Gamescom 2021 – Xbox Stream (Microsoft)

Gamescom Xbox Stream (fot. Microsoft)

Data i godzina: Wtorek, 24 sierpnia 2021 r., godzina 19:00

Wtorek, 24 sierpnia 2021 r., godzina 19:00 Gdzie oglądać: Xbox Stream będzie transmitowany na żywo m.in. w serwisach YouTube i Twitch. Całe wydarzenie potrwa około 90 minut.

Xbox Stream będzie transmitowany na żywo m.in. w serwisach YouTube i Twitch. Całe wydarzenie potrwa około 90 minut. Czego możemy się spodziewać: Nowych informacji i materiałów z już zapowiedziany gier wewnętrznych zespołów Microsoftu. Naszymi faworytami są: Avowed (RPG od studia Obsidian), Fable oraz The Outer Worlds 2. Z całą pewnością możemy również liczyć na kolejne informacje odnośnie takich gier jak: Forza Horizon 5, Stalker 2, Starfield oraz Halo: Infinite (może wreszcie poznamy datę premiery?). Microsoft już wcześniej ujawnił, że podczas Xbox Stream obecni będą również zewnętrzni deweloperzy, więc możemy liczyć na nowe informacje odnośnie tytułu multiplatformowych.

Gamescom Opening Night Live

Gamescom Opening Night Live (fot. Gamescom)

Data i godzina: Środa, 25 sierpnia 2021 r., godzina 20:00 (tzw. pre-show zacznie się o 19:30)

Środa, 25 sierpnia 2021 r., godzina 20:00 (tzw. pre-show zacznie się o 19:30) Gdzie oglądać: Wydarzenie Gamescom Opening Night Live będzie transmitowane na żywo m.in. w serwisie YouTube. Całość potrwa około 2 godziny.

Wydarzenie Gamescom Opening Night Live będzie transmitowane na żywo m.in. w serwisie YouTube. Całość potrwa około 2 godziny. Czego możemy się spodziewać: Gamescom Opening Night Live to oficjalne otwarcie targów, które poprowadzi znany branżowy dziennikarz - Geoff Keighley. Wiemy już, że podczas wydarzenie zobaczymy blisko 40 prezentacji zupełnie nowych gier, jak również poznamy nowe informacje na temat już zapowiedzianych tytułów, w tym: Call of Duty Vanguard, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Far Cry 6 czy Death Stranding: Director's Cut.

Gamescom 2021 - Gamescom Awesome Indies

Gamescom Awesome Indies (fot. Gamescom)

Data i godzina: Czwartek, 26 sierpnia 2021 r., godzina 20:00

Czwartek, 26 sierpnia 2021 r., godzina 20:00 Gdzie oglądać: Wydarzenie Gamescom Awesome Indies będzie transmitowane na żywo m.in. w serwisie YouTube.

Wydarzenie Gamescom Awesome Indies będzie transmitowane na żywo m.in. w serwisie YouTube. Czego możemy się spodziewać: Gamescom Awesome Indies to wydarzenie skupione wokół twórców gier niezależnych. Możemy liczyć na ekskluzywne prezentacje "najbardziej ekscytujących gier indie na horyzoncie".

Gamescom 2021 – Future Games Show

Future Games Show (fot. GamesRadar)