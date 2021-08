Gamescom Opening Night Live już dziś! Sprawdź, gdzie oglądać wielki pokaz gier

Gamescom 2021 zaczyna się na dobre. Już dziś odbędzie się Gamescom Opening Night Live, a podczas streamu czekają na nas zapowiedzi wielu nowych gier. Sprawdź gdzie i kiedy oglądać transmisję.

fot. Gamescom

Już dziś oficjalne otwarcie Gamescom 2021. Wydarzenie rozpoczynające europejskie targi poprowadzi znany dziennikarz - Geoff Keighley, który jest gwarantem ciekawego i obfitującego w niespodzianki wydarzenia.

Kiedy odbędzie się Gamescom Opening Night Live?

Gamescom Opening Night Live, czyli oficjalne otwarcie targów Gamescom odbędzie się już dziś (25 sierpnia) o godzinie 20:00 (tzw. pre-show zacznie się o 19:30).

Gdzie można obejrzeć transmisję Gamescom Opening Night Live?

Wydarzenie Gamescom Opening Night Live będzie transmitowane na żywo m.in. w serwisie YouTube.

Jak długo potrwa Gamescom Opening Night Live i co zobaczymy?

Jeśli planujecie obejrzeć cały stream z Gamescom Opening Night Live to musicie zarezerwować sobie 2 godziny. Wiemy już, że zobaczymy nowe zwiastuny i gameplay'e z takich gier jak: Call of Duty Vanguard, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Far Cry 6 czy Death Stranding: Director's Cut. Geoff Keighley - prowadzący wydarzenie, zapowiedział również, że czeka na nas kilkadziesiąt premierowych materiałów, w tym z nieujawnionych dotąd gier. Niemal pewne jest, że zobaczymy nowy trailer z Elden Ring, natomiast po cichu trzymamy kciuki za prezentację Resident Evil 4 Remake, o którym plotuje się już od miesięcy.

