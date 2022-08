Gamescom Opening Night Live to był doskonały pokaz! Tych zapowiedzi nie możesz przegapić

Za nami ceremonia otwarcia targów Gamescom 2022, czyli Gamescom Opening Night Live. Zbieramy w jednym miejscu najciekawsze zapowiedzi.

Spis treści

NA ten wieczór czekałem bardzo długo. Prezentacje gier o których wiemy, że pojawia się w przyszłości oraz całkowicie nowe zapowiedzi to coś, na co zdecydowanie czeka każdy zapalony gracz. Organizatorzy oraz deweloperzy nie zawiedli i zapewnili nam kawał świetnego widowiska. Poniżej zbieram najciekawsze zwiastuny i zapowiedzi z dzisiejszego Gamescom Opening Night Live.

The Callisto Protocol

The Callisto Protocol to zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie gier. Już po pierwszej zapowiedzi wiedziałem, że to tytuł, który znajdzie się na mojej liście "must have". Twórcy zaprezentowali fragment rozgrywki, który jeszcze bardziej pobudził moje oczekiwania.

Dune: Awakening

Nie jestem może zbyt wielkim fanem Diuny, jednak zaprezentowana gra zapowiada się niezwykle ciekawie. Tym bardziej, że będzie to MMO z otwartym światek, a jak wszyscy wiemy, uniwersum stworzone przez Franka Herberta ma ogromny potencjał dla takich produkcji.

The Lords of the Fallen

Wow, wow, wow! Będąc całkowicie szczerym, tego się nie spodziewałem. CI Games od lat pracowało nad kontynuacją polskiego soulslike'a i przez tak długi czas było o grze cicho, że pokazanie jej na Gamescomie przyprawiło mnie o szybsze bicie serca. Fabuła opowie o wydarzeniach rozgrywających się około 1000 lat po pierwowzorze. Dostaniemy tutaj całkowicie nową historię. Możemy liczyć także na ogromny świat, który ma być nawet 5 razy większy niż w oryginalnym Lords of the Fallen.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy to kolejny tytuł na który mocno czekam. Na przestrzeni ostatnich miesięcy otrzymaliśmy już sporo materiałów. Na wydarzeniu mogliśmy rzucić nieco bardziej okiem na magię i efekty z nią związane.

New Tales from Borderlands

Kolejne zaskoczenie. W związku z problemami Telltale Games, Gearbox postanowił samodzielnie opracować New Tales of Borderlands. I jak sama nazwa wskazuje, poznamy tutaj całkowicie nową opowieść. Co więcej, zagramy jeszcze w tym roku.

Dying Light 2 Bloody Ties

Dying Light 2 to zdecydowanie jedna z najciekawszych gier, jakie pojawiły się w tym roku. Zaledwie kilka miesięcy po premierze twórcy postanowili zaproponować graczom pierwsze fabularne DLC. Trzeba przyznać, że robi wrażenie i do gry zmierza całkiem sporo ciekawej zawartości.

Lies of P

Lies of P, czyli mroczna i alternatywna historia Pinokie zapowiada się i wygląda doskonale. Co więcej od dnia premiery zagramy w ramach Xbox Game Pass!

Atlas Fallen

Atlas Fallen to całkowicie nowa gra action RPG od twórców The Surge, która po raz pierwszy została zaprezentowana na Gamescom. Na temat produkcji nie wiemy jeszcze zbyt wiele, ale sam zwiastun może pobudzać wyobraźnię. Czuję, że czeka nas kolejna przepełniona akcją gra w stylu serii Horizon.

Killer Klowns from Otter Space

Killer Klowns from Otter Space to istna laurka dla kultowych i "kiczowatych" horrorów z lat 80-tych. Gra twórdy 13-th The Friday zapowiada się bardzo ciekawie. Z niecierpliwością czekam na szczegóły.

Wyrdsong

Wyrdsong to gra nowego studia, w którym pracują osoby związane m.in. z takimi markami jak Fallout czy Dragon Age. Co prawda zwiastun niewiele nam zdradza, jednak mroczny klimat wprost wylewa się z ekranu. Warto czekać na więcej.

Gotham Knights

Gotham Knights jest już właściwie ukończone i gotowe na premierę, która jest zaplanowana na 21 października. Tym razem twórcy zaprezentowali złoczyńców, jakich spotkamy w grze.

Outlast Trials

Kooperacyjny Outlast? Bardzo proszę. Podczas pokazu twócy pokazali obszerny fragment prezentujący rozgrywkę i zapraszający do bety.

Dead Island 2

Plotki okazały się prawdziwe i nareszcie doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi Dead Island 2, którego premiera będzie miała miejsce już w lutym 2023 roku. Twórcy pokazali nie tylko nowy zwiastun, ale także materiał pokazujący rozgrywkę.