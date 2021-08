Gamescom Opening Night Live - zobacz wszystkie trailery, ogłoszenia i gameplay'e

Gamescom Opening Night Live 2021 już za nami. Jeśli nie mogliście wczoraj wieczorem oglądać transmisji na żywo, to mamy dla was zbiór najważniejszych informacji, trailerów i ogłoszeń z wydarzenia.

Far Cry 6 (fot. Ubisoft)

Gamescom Opening Night Live 2021 nie rozczarowało. Geoff Keighley znakomicie poprowadził blisko dwugodzinną transmisję, choć trzeba przyznać, że pracę znacznie ułatwili mu liczni deweloperzy i producenci. Zobaczyliśmy m.in. reboot serii Saints Row, nową grę Firaxis Games - Marvel Midnight Suns czy limitowaną wersję konsoli Xbox Series X. Jakby tego było mało, to poznaliśmy również daty premier Horizon Forbidden West na PS4 i PS5 oraz Halo Infinite. To jednak tylko mała cząstka, tego co działo się podczas Gamescom Opening Night Live. Rozsiądźcie się wygodnie i przygotujcie na kilkadziesiąt trailerów i gameplay'ów.

Gamescom Opening Night Live 2021 - wszystkie trailery, ogłoszenia i gameplay'e

fot. Gamescom

Zwiastun rebootu serii Saints Row, który już wzbudził sporo kontrowersji.

Twórcy serii Cywilizacja i XCOM pokazali swoją najnowszą grę - Marvel's Midnight Suns. Superbohaterów w takim wydaniu jeszcze nie widzieliśmy.

Call of Duty: Vanguard na obszernym materiale z rozgrywki. Zobacz jak poradziła sobie Polina Petrova na ulicach Stalingradu.

Tryb sieciowy Halo Infinite zaoferuje nam własną historię. Zobacz pierwszy zwiastun.

Lubicie sprzęt w efektownych, limitowanych edycjach - zatem ten Xbox Series X jest dla was.

Podobnie zresztą jak unikatowa wersja kontroler Xbox Elite Wireless Controller Series 2.

Gamescom Opening Night Live gościło nie tylko wielkie gry AAA, ale również kilka ciekawych gier Indie. Jedną z nich jest Cult of the Lamb.

Kolejna ciekawa gra niezależna to Midnight Fight Express, którą tworzy deweloper z Polski. Dosłownie "jeden deweloper" - Jakub Dzwinel.

Wszyscy kochamy "Wojownicze Żółwie Ninja", szczególnie w stylu retro. Zobaczcie jak prezentuje się Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Dynamiczna strzelanka Splitgate otrzyma sporo nowej zawartości.

Riders Republic - gra Ubisoftu dla fanów sportów ekstremalnych otrzymała nowy trailer i datę rozpoczęcia otwartych beta testów.

Otrzymaliśmy również pierwsze wieści o UFL World - grze piłkarskiej, która ma zamiar zdetronizować FIFĘ od EA.

Wreszcie! Po roku oczekiwania mamy pierwszy zwiastun z rozgrywką z LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Dobrych strzelanek nigdy za wiele, zobacz jak prezentuje się SYNCED: Off-Planet.

Są z nami fani horrorów? Jeśli tak, to koniecznie zobaczcie zwiastun The Outlast Trials.

Nowe MMO od twórców Black Desert? Niestety nie jest to Crimson Desert, a zwariowane - DokeV.

Far Cry 6 na kolejnym zwiastunie fabularnym, a my się pytam gdzie jest porządny gameplay!?

Jurassic World Evolution 2 otrzymał kolejny zwiastun i datę premiery.

Battle Royale, wampiry i wiele więcej zobaczycie na zwiastunie Bloodhunt World.

Kolejna mniejsza produkcja JETT: The Far Shore zaintrygowała nas podczas Gamescom Opening Night Live.

Przebojowe Valheim doczeka się ogromnej aktualizacji w postaci - Hearth & Home. Premiera już we wrześniu.

Death Stranding: Director's Cut prezentuje nam nowości odświeżonego wydania dla PlayStation 5.

Sifu - klimatyczna bijatyka urzeka na kolejnym zwiastunie. Gra zmierza na PC i PS5.

MARVEL Future Revolution to kolejna gra z superbohaterami, którą mogliśmy oglądać podczas Gamescom Opening Night Life. Problem w tym, że trafi tylko na smartfony z iOS i Android.

Również tylko na urządzeniach mobilnych pojawi się Tales of Luminaria, czyli najnowsza odsłon popularnej serii jRPG.

Microsoft nie zapomniał o fanach strategii i pokazał krótki gameplay z Age of Empires IV.

Pamiętacie kultowy Theme Park? To może spodoba wam się również Park Beyond.

Na koniec mamy najnowszy zwiastun MMO od Amazonu - New World. Przy okazji poznaliśmy również datę startu otwartych beta testów.

To już wszystko co mogliśmy zobaczyć wczoraj podczas Gamescom Opening Night Live 2021. Nie zapominajcie, że targi wciąż trwają i już dziś czekają na nas dwa kolejne duże wydarzenia: Awesome Indies i Future Games Show. Pełny harmonogram transmisji Gamescom 2021 znajdziecie tutaj.

