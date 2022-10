Gaming? Ten model laptopa od HP kupisz aż 700 zł taniej!

Szukasz odpowiedniego sprzętu do grania? Model VICTUS od marki HP może sprostać twoim oczekiwaniom - dzięki specjalnej promocji w Media Markt, kupisz go aż 700 zł taniej! Sprawdź parametry sprzętowe i szczegóły akcji.

Na rynku niemal roi się od sprzętów elektronicznych, a w tym m.in. laptopów. Jako że każdy z nas może użytkować sprzęt w inny sposób, marki starają się dopasować parametry techniczne do konkretnych wymagań i przeznaczenia. Dzięki temu, znacznie łatwiej odnaleźć idealny model, który posłuży nam w pracy, na uczelni lub do gamingu. Niemniej, zakup nierzadko może wiązać się z dość dużym wydatkiem. Dziś, przyjrzeliśmy się ofercie Media Markt - okazuje się, że było warto, ponieważ znaleźliśmy naprawdę kuszącą okazję! Jeśli należysz do grona graczy lub zależy Ci na sprzęcie od zaufanej marki, ta propozycja może Ci się spodobać.

Laptop HP Victus 16-e0131nw FHD Ryzen 5

Powyższy model może być świetnym towarzyszem dla osób, które spędzają długie godziny przed laptopem - zwłaszcza w celach gamingowych. Nad wydajnością oraz efektywnością czuwa nowa wersja 6-rdzeniowego procesora AMD Ryzen™ 5 5600H. Sprzęt wyposażono w oprogramowanie OMEN Gaming Hub wykorzystujące sztuczną inteligencję - zarządzanie procesami i wydajnością to dla niego żadne wyzwanie. Aby osiągnąć największe możliwości, laptopa wyposażono w aż 16 GB RAM (DDR4) i dysk flash SSD. Nie sposób nie wspomnieć o parametrach graficznych, HP Victus posiada dedykowaną kartę NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 GB GDDR6. Matryca o przekątnej 16,1'' pozwala na osiągnięcie rozdzielczości 1920 x 1080 (Full HD). Czystą jakość dźwięku pozbawioną szumów umożliwia Bang & Olufsen HP Audio Boost. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć do laptopa rozmaite akcesoria - to aż 7 wejść, a w tym USB, HDMI, LAN oraz czytnik kart. HP Victus pracuje na systemie Windows 11 Home PL.

Laptop potrzebuje zaledwie 30 minut, aby naładować się od 0% do 50% - wszystko to, dzięki HP Fast Charge. Jeśli zamierzasz streamować, najpewniej ucieszy Cię wyraźna jakość obrazu kamery Wide Vision HD 720p oraz dwa, wbudowane mikrofony. Aby na drodze do wygranej nie stanęły warunki pogodowe za oknem, producent zastosował powłokę antyrefleksyjną o niskim połysku.

Już teraz, możesz zdobyć laptopa w niecodziennej cenie - zamiast 4899 zł, kupisz go za 4199 zł. Modelu szukaj pod tym linkiem. Uwaga, promocja jest ograniczona w czasie!

