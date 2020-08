Gamingowe karty graficzne MSI RX 5600 XT GAMING i MSI Radeon RX 5600 XT Mech OC

Wirtualna rzeczywistość wymaga odpowiedniego sprzętu, który dysponuje wysoką wydajnością. MSI to wiodąca marka związana z gamingiem i e-sportem. Karty graficzne przedstawione poniżej pozwolą Ci przejąć pełną kontrolę nad grą!

Radeon RX5600 GAMING MX

Zupełnie nowa architektura układów graficznych RDNA, na której bazują karty z serii Radeon RX 5600 to nie tylko wyjątkowa wydajność, ale przede wszystkim wysoka jakość i wierność odwzorowania grafiki.

Nowe karty MSI RX 5600 XT z serii GAMING są wydajne i charakteryzują się minimalistyczną stylistyką - czernią połączoną z metaliczną szarością. Dwa wentylatory w połączeniu z designem najwyższej klasy współgrają z płynnymi efektami świetlnymi MSI Mystic Light RGB.

Aby móc w pełni doświadczyć i cieszyć się imponującym światem rzeczywistości wirtualnej, wymagany jest sprzęt wysokiej klasy i wydajności. MSI gwarantuje najlepsze i najnowocześniejsze technologie, które zapewniają graczom niezwykle realistyczne wrażenia.

MSI Afterburner

Jest to najbardziej rozpoznawalne i powszechnie używane oprogramowanie do podkręcania kart graficznych, które gwarantuje pełną kontrolę nad kartą graficzną. Dostępne w obu wersjach kart graficznych.

MSI Afterburner

Wentylator TORX 3.0

Radeon RX5600 GAMING MX

To zupełnie nowa wersja kultowego wentylatora MSI TORX. Jego technologia jeszcze bardziej przesuwa granice wydajności cieplnej. Nowe wyżłobienia wyraźnie widoczne na tradycyjnej łopatce wentylatora tworzą skoncentrowany przepływ powietrza, który z kolei w celu zwiększenia ciśnienia statycznego jest przez łopatki wentylatora dyspersyjnego wypychany w dół. Dzięki stromo zakrzywionej powierzchni asymetryczne łopatki wentylatora przyspieszają przepływ tłoczonego przez wentylator powietrza i zwiększają skuteczność jego działania.

Radeon RX 5600 XT GAMING MX

Radeon RX 5600 z technologią RDNA zapewnia wyjątkową wydajność, to dzięki tej karcie graficznej doświadczysz mocnych wrażeń podczas grania. Wysokowydajna architektura RDNA została zaprojektowana tak, aby znacząco ulepszyć takie funkcje, jak Radeon Image Sharpening, FidelityFX i VR3. Nowa technologia zapewnia oszałamiające wrażenia podczas grania. Na tym nie koniec - Radeon Anti-Lag to radykalnie zmniejszone opóźnienie wejściowe, czyli, krótko mówiąc, brak zacinania! Radeon RX 5600 XT GAMING MX zapewnia wciągającą rozrywkę, dzięki tear-free gaming, którą gwarantuje technologia AMD Radeon FreeSync i najnowsze oprogramowanie Radeon.

Radeon RX5600 GAMING MX

Radeon RX 5600 jest lepiej dostosowany do efektów wizualnych oraz zawiera wielopoziomową hierarchię pamięci podręcznej, co znacznie zmniejsza opóźnienia i zapewnia szybką reakcję w grach.

Tylna płyta nie tylko zapewnia ładne wizualne wykończenie karty, ale również wzmacnia ją, a dzięki sprytnie umieszczonym podkładkom termicznym pomaga utrzymać niską temperaturę.

Zero FROZR

Radeon RX5600 GAMING MX

Technologia ZERO FROZR została wprowadzona przez MSI po raz pierwszy w 2008 r. ZERO FROZR całkowicie zatrzymuje wentylatory, gdy temperatura jest stosunkowo niska. Gdy ponownie pojawia się ciepło, wentylatory automatycznie zaczynają pracować, aby zapewnić optymalną temperaturę pracy.

Dragon Center

Aby usprawnić korzystanie z oprogramowania MSI, postarano się o skonsolidowanie jak największej części oprogramowania w jeden ujednolicony pakiet. Pierwsza wersja tego projektu to Dragon Center. Jest to jedyne oprogramowanie MSI, które należy zainstalować, aby uzyskać pełną funkcjonalność komputera, karty graficznej, płyty głównej, a nawet sprzętu do gier. Dzięki modułowej koncepcji aplikacja automatycznie wykryje nowy sprzęt MSI i zaoferuje odpowiednie sterowniki oprogramowania.

Radeon RX 5600 XT Mech OC

W Radeon RX 5600 XT Mech OC zaimplementowano aż 6 GB pamięci wideo GDDR6 192-bit. Producent udostępnił cztery wyjścia obrazu: HDMI 2.0b i 3x DisplayPort 1.4. Do działania karty wymagane jest podpięcie 8-pinowego zasilania. Solidna płyta tylna pomaga wzmocnić mechaniczną konstrukcję karty graficznej oraz dopełnia styl karty graficznej. Na pokładzie MSI Radeon RX 5600 XT Mech OC znalazł się układ graficzny AMD Navi z 2304 jednostkami cieniującymi. Ponadto wersja Mech OC została lekko przyspieszona - do 1420/1600 MHz.

Radeon RX5600 Mech OC

Tak samo, jak w wersji przedstawionej powyżej, w tym przypadku również postawiono na architekturę RDNA, która ulepsza technologie Radeon Image Sharpening, FidelityFX i VR3. Zastosowano również radykalnie zmniejszone opóźnienie wejściowe (Radeon Anti-Lag) oraz technologię AMD Radeon FreeSync1 i oprogramowanie Radeon.

Radeon RX 5600 XT także jest lepiej dostosowany do efektów wizualnych, oferuje wielopoziomową hierarchię pamięci podręcznej, dzięki czemu zmniejsza opóźnienia i zapewnia szybką reakcję w grach.

Radeon 5600XT Mech OC

Chłodzenie

Dzięki zastosowaniu bezpośredniej konstrukcji miedziane ciepłowody o średnicy 6 mm ze zoptymalizowanym układem zwiększają wydajność chłodzenia. Natomiast, aby umożliwić różnym podzespołom karty odprowadzanie ciepła do radiatora w celu lepszego chłodzenia, zastosowano duże ilości podkładek termicznych.

Chłodzenie karty graficznej Radeon RX5600 Mech OC

MSI RX 5600 XT GAMING i MSI Radeon RX 5600 XT Mech OC - karty dostosowane do potrzeb graczy

Oferta kart graficznych MSI jest bardzo bogata. Producent stworzył dwie wysokiej klasy karty graficzne, które są wydajne i oferują doskonałą jakość gier bez zacinana obrazu. Atrakcyjne ceny obu modeli gwarantują graczom wciągającą rozrywkę. MSI udowadnia, że nie możliwe nie istnieje, a kusząca cena jak najbardziej może iść w parze z wyjątkową jakością.