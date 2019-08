Gamingowe szaleństwo od Tracer GAMEZONE

Tracer prezentuje nowe produkty z serii GAMEZONE – słuchawki Madman, keypad Brawler oraz podkładkę chłodzącą Wing. Te dedykowane graczom akcesoria wyróżniają się oryginalnym designem i podświetleniem RGB.

Tracer GAMEZONE Madman

Tracer GAMEZONE Madman dzięki zamkniętej budowie nauszników pozwolą wyciszyć się i w pełni skupić na rozgrywce. Lekka i komfortowa konstrukcja pozwoli o nich prawie całkowicie zapomnieć. Zestaw ma wbudowany mikrofon, który umożliwia swobodną i czysto brzmiącą komunikację z towarzyszami na polu boju. Mają podświetlenie RGB. Konstrukcja charakteryzuje się 50-milimetrowymi przetwornikami, czułością na poziomie 110 db oraz pasmem przenoszenia od 20 do 20 000 Hz. Można je podłączyć do komputera lub innego urządzenia za pomocą ponad 2-metrowego przewodu zakończonego 3,5-milimetrowym mini-jackiem. Dodatkowe złącze USB odpowiada za zasilanie systemu RGB.

Tracer GAMEZONE Brawler

Podczas rozgrywki zazwyczaj nie korzystamy ze wszystkich przycisków klawiatury. Najczęściej ograniczamy się do tych w okolicach popularnego „WASD”. Tracer GAMEZONE Brawler to nietypowy gadżet, który z pewnością przypadnie do gustu fanom takich gier jak Counter-Strike: Global Offensive czy Fortnite. Jest to kompaktowa klawiatura, którą można swobodnie obsługiwać jedną ręką. Została zaprojektowana z myślą o osobach poszukujących ergonomicznych rozwiązań. Wygodną pozycję nadgarstka zapewni specjalna podstawka. Aby dobrze wpisać się w gamingową stylistykę, klawiatura została wyposażona w wielobarwne podświetlenie RGB i trzy tryby działania. Wysokiej jakości membranowe przełączniki gwarantują szybki czas reakcji i żywotność nawet 20 mln kliknięć.

Tracer GAMEZONE Wing.

Upalna pogoda dokucza nie tylko ludziom i zwierzętom. Cierpią także laptopy, a rozwiązaniem tego problemu jest podkładka chłodząca Tracer GAMEZONE Wing. Za utrzymanie w ryzach temperatury naszego komputera odpowiada wydajny i bardzo cichy wentylator o średnicy 185 milimetrów. Jego maksymalna prędkość to aż 800 obrotów na minutę. Można ją jednak dostosować do swoich potrzeb i na wbudowanym panelu sterującym z wyświetlaczem LCD, wybrać jeden z sześciu zaprogramowanych trybów. Dla wygody użytkowników GAMEZONE Wing posiada pięciostopniową regulację kąta nachylenia. Pozwala to na odpowiednie ustawienie wysokości i komfortowe korzystanie z dodatkowo podpiętych akcesoriów. Na stacji bez problemu zmieści się nawet duży notebook o przekątnej ekranu 17,3 cali. Laptop zabezpieczony jest przed zsuwaniem się szerokimi blokadami, a perforowana powierzchnia zapewnia dobre rozprowadzenie chłodnego powietrza. Projektując podkładkę nie zapomniano o diodach LED RGB, które nadają całości nowoczesnego wyglądu.