Gamingowy kabel HDMI za 800 zł. Takiej "okazji" nie można przegapić

Rynek akcesoriów gamingowych jest... specyficzny. Znajdziemy na nim wiele naprawdę dziwnych urządzeń. A za takie możemy uznać kabel HDMI z podświetleniem RGB za 199,99 dolarów.

Czasami można odnieść wrażenie, że wszystko co da się podłączyć do komputera, a przy tym świeci na różne kolory, to już jest sprzęt gamingowy. Z drugiej strony w taki sam sposób określane są produkty "premium", które momentami można porównać do sprzętu skrajnie audiofilskiego. Jak złote kable w platynowym oplocie z domieszką włosia z ogona jednorożca, pozyskanego w świetle księżyca. I już mamy 30 tys. złotych za metr.

Może nie aż tak absurdalnie, ale na pewno intrygująco wygląda kabel HDMI firmy Vivity. A konkretnie model Arquus W73. Wyróżnia go możliwość podświetlenia w siedmiu kolorach i jest dostępny w wersji o długości 2,7 oraz 4,5 metra.

Ale płacimy nie tylko za podświetlenie, ale również specyfikację. A ta obejmuje kable światłowodowe, które zastąpiły tradycyjną miedź oraz opcję przesyłania obrazu w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, a maksymalna przepustowość ma wynosić 18 Gb/s.

Aktualnie kable są dostępne w promocji za 79,99 dolarów oraz 99,99 dolarów. Ich regularna cena to 149,99 oraz 199,99 dolarów. Przy przeliczeniu tego na złotówki daje nam to ok 778 zł, ale jeśli powiększymy tę kwotę o podatki... Cóż, robi się niebezpiecznie drogo.